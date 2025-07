La beta per sviluppatori di iOS 26 è disponibile fin dalla WWDC di giugno 2025, ma ora potrebbe finalmente essere il momento per molti altri di provarla. Secondo le ultime anticipazioni, la beta pubblica di iOS 26 dovrebbe essere rilasciata già questa settimana, consentendo a un pubblico più ampio di testare il nuovo sistema operativo senza bisogno di un account sviluppatore.

A riportarlo è la newsletter Power On del giornalista di Bloomberg Mark Gurman, secondo cui “tutti gli indizi suggeriscono che iOS 26 entrerà nella fase di beta pubblica già questa settimana”.

Sebbene non si tratti della versione definitiva, l’arrivo della beta pubblica rappresenta un importante passo verso il lancio ufficiale, previsto per settembre in concomitanza con la presentazione della gamma iPhone 17.

Gurman aveva già anticipato su X che la beta pubblica potrebbe debuttare intorno a mercoledì 23 luglio, e il nuovo aggiornamento della sua newsletter conferma la sua fiducia in questa tempistica.

iOS 27 già in sviluppo, mentre iOS 26 si prepara al debutto pubblico

(Image credit: Apple / Future)

Nel suo ultimo aggiornamento, Mark Gurman ha brevemente accennato anche a iOS 27, previsto per il 2026. Secondo il giornalista, Apple avrebbe già iniziato a lavorare su questa versione, progettata in particolare per supportare le funzionalità dedicate al futuro iPhone pieghevole dell'azienda.

Il dispositivo, secondo le indiscrezioni, dovrebbe arrivare nella seconda metà del 2026 o all’inizio del 2027, segnando l’ingresso di Apple nel mercato degli smartphone pieghevoli. Proprio per questo motivo, Cupertino avrebbe deciso di anticipare lo sviluppo di iOS 27, così da arrivare preparata al lancio.

Come da tradizione, Apple tende a rilasciare le beta pubbliche di iOS verso metà luglio, quindi la possibile uscita fissata per il 23 luglio appare leggermente in ritardo rispetto agli anni precedenti. Gurman attribuisce il ritardo alla nuova interfaccia Liquid Glass introdotta con iOS 26, sottolineando che “ha senso che Apple voglia prendersi un po’ più di tempo per fare le cose per bene”.

Nonostante questo, Gurman esclude che il rilascio posticipato della beta pubblica possa influenzare l’arrivo della versione definitiva di iOS 26, ancora attesa per settembre.

Oltre a iOS 26, è atteso anche il rilascio simultaneo delle beta pubbliche di macOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 e di un aggiornamento per il sistema operativo di HomePod.

Il nuovo iOS 26 introduce un’interfaccia profondamente rinnovata grazie al design Liquid Glass, una maggiore protezione contro le chiamate indesiderate, una nuova app Giochi, miglioramenti per Apple Intelligence e altre novità. Con l’arrivo ormai imminente della beta pubblica, sarà possibile testare tutte queste funzionalità in anteprima. Si consiglia di effettuare un backup completo del proprio iPhone prima dell’installazione.