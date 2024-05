Google Pixel 8a, un medio gamma con funzioni IA a un prezzo conveniente

Il Google Pixel 8a è finalmente arrivato e, viste le premesse, sembra uno smartphone davvero interessante.

Il Pixel 8a prende molti spunti di design dal Google Pixel 8 e dal suo diretto predecessore, il Google Pixel 7a, mantenendo la caratteristica barra della fotocamera rettangolare di entrambi i telefoni e le dimensioni del display da 6,1 pollici di quest'ultimo.

Il display è un pannello Acuta con risoluzione 2400 x 1400, il che significa che è fino al 40% più luminoso rispetto allo schermo del Pixel 7a e ha una frequenza di aggiornamento di 120Hz rispetto a 90Hz. Le fotocamere posteriori comprendono un sensore principale da 64 megapixel con un campo visivo di 80 gradi e la capacità di catturare video a 30 fotogrammi al secondo e 60 fps in risoluzione 4K, mentre la fotocamera ultrawide sale a 13MP e ha un campo visivo di 120 gradi; per i selfie c'è una fotocamera da 13MP.

Il Pixel 8a è disponibile nei colori Aloe (verde pastello), Bay (azzurro), Obsidian (nero) e Porcelain (bianco).

(Image credit: Google)

Mentre il Pixel 7a offriva solo un modello con 128 GB di memoria, Google ha deciso di offrire una versione da 256GB del Pixel 8a. È presente il supporto per la ricarica wireless a 18W e l'opzione per la ricarica wireless Qi. Anche la batteria ha subito un piccolo incremento, passando da 4.385 mAh a 4.492 mAh: ci si aspetta una durata leggermente superiore, ma niente di eccezionale.

Dico questo perché il Pixel 8a è dotato del chip Tensor G3 di Google, lo stesso processore del Pixel 8 e del Pixel 8 Pro, che non significa solo una discreta potenza, ma anche una pipeline di elaborazione incentrata sull'IA, che consente al nuovo telefono di offrire la stessa suite di funzioni IA dei suoi compagni di scuderia più costosi.

Naturalmente sono presenti Best Take, che consente agli utenti di includere le migliori espressioni facciali per tutti in una foto di gruppo, e Magic Editor, basato sull'AI generativa, che consente di ritagliare le foto, con la tecnologia intelligente che genera immagini per riempire eventuali spazi vuoti o per ricomporre completamente la foto.

Anche le funzioni della fotocamera intelligente meno appariscenti sono state trasferite al Pixel 8a, tra cui Audio Magic Eraser, in grado di rimuovere in modo intelligente il rumore di fondo dai video, Real Tone nei video, che assicura che le tonalità della pelle siano catturate in modo accurato, e la modalità Guided Frame, per aiutare le persone con disabilità visive a scattare una foto ben composta.

(Image credit: Google)

L'intelligenza artificiale entra in gioco anche in altri ambiti: il Pixel 8a dispone dell'efficace funzione Circle to Search, che consente di tenere premuto il tasto home di Android, quindi di cerchiare un oggetto o un soggetto in una foto o sullo schermo e di far sì che l'intelligenza artificiale cerchi di identificare ciò che è stato cerchiato e fornisca risultati di ricerca pertinenti.

Il nuovo medio gamma Google dispone di altri strumenti come Call Assist, che può attendere in coda al telefono e avvisare quando è il turno di parlare con un rappresentante del servizio clienti, e l'assistente AI Gemini, che può svolgere ogni sorta di attività, come riassumere le e-mail e aggiungere immagini agli oggetti con un semplice comando; si tenga presente che la sua disponibilità dipenderà dalle lingue e dalle regioni.

Sono state introdotte anche misure di sicurezza intelligenti, con strumenti come il rilevamento degli incidenti stradali e una funzione di controllo automatico della sicurezza che mira a mantenere gli utenti al sicuro o ad ottenere un rapido accesso ai soccorsi in caso contrario.

In breve, il Google Pixel 8a è fondamentalmente un modo più economico per accedere a tutta una serie di funzioni intelligenti e generative basate sull'intelligenza artificiale di Google. Al prezzo di 549€ costa come il predecessore, ma è dotato di un sistema interno più potente e di una nuova dose di funzioni intelligenti, oltre che di sette anni di aggiornamenti software, una novità assoluta per la serie Pixel a.

I preordini partono oggi (7 maggio) e il Google Pixel 8a arriverà sugli scaffali il 14 maggio.