Google Pixel 10: spuntano leak su colori e wallpaper ufficiali

Abbiamo già visto il Google Pixel 10 (qui i migliori smartphone) ripreso per uno spot pubblicitario per le strade del Canada, ma le indiscrezioni non si fermano: ora arrivano nuove informazioni non ufficiali sulle varianti cromatiche e i wallpaper che accompagneranno il nuovo smartphone di punta.

Secondo il leaker Mystic Leaks (via 9to5Google), il Pixel 10 standard sarà disponibile nelle colorazioni Obsidian (nero), Blue, Iris (viola) e Limoncello (giallo tenue). Quest’ultima tonalità potrebbe ricordare la versione Lemongrass del Google Pixel 7 lanciato nel 2022.

Per quanto riguarda invece Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL, i colori elencati sono Obsidian (nero), Green, Sterling (grigio) e Porcelain (bianco). Finora abbiamo solo i nomi: non sono state diffuse immagini ufficiali che mostrino come appaiano effettivamente queste varianti.

Ricordiamo che Pixel 9 è stato proposto nei colori Obsidian (nero), Peony (rosa), Wintergreen (verde tenue) e Porcelain (bianco), mentre le versioni Pro e Pro XL sono arrivate in Obsidian, Porcelain, Rose Quartz (rosa) e Hazel (grigio).

Dalla stessa fonte arrivano anche una serie di wallpaper ad alta risoluzione del Pixel 10, che il team di Android Authority ha raccolto in un pacchetto unico, pronto per essere installato su qualsiasi smartphone, se si desidera provarli in anteprima.

Le immagini sono caratterizzate da forme astratte, vortici e sfumature, in perfetto stile minimalista. I colori degli sfondi richiamano le varianti cromatiche trapelate dei dispositivi e ciascun wallpaper è disponibile sia in modalità chiara che in modalità scura, per adattarsi ai temi visivi di Android.

Al momento non si conoscono molti dettagli sul Google Pixel 10, a parte ciò che è emerso durante il recente set promozionale. Tuttavia, ci si aspetta che venga presentato ad agosto, forse con un upgrade al display e un notevole aumento delle prestazioni.

Nel frattempo, Android 16 dovrebbe iniziare a essere distribuito al grande pubblico. Il nuovo sistema porterà numerosi miglioramenti e introdurrà una rivisitazione grafica importante, nota come Material 3 Expressive.