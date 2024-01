Google Pixel 8 Pro, con l'ultimo aggiornamento arriva il sensore di temperatura

Grazie all'ultimo aggiornamento del sistema operativo Android di Google, il Pixel 8 Pro ha ottenuto una funzione che consente di misurare la temperatura corporea. In precedenza, il sensore di temperatura del telefono era in grado di scansionare solo gli oggetti dato che Google stava aspettando l'approvazione da parte della FDA per la funzione dedicata alla temperatura corporea .



Durante la presentazione di Pixel 8 Pro Google aveva anticipato questa funzione che, al momento del lancio, era presente in modo parziale dato che funzionava unicamente sugli oggetti inanimati. Secondo Google, la misurazione della temperatura corporea del Pixel è una "funzione di livello medico".

Gli utenti possono eseguire la scansione della fronte utilizzando l'app termometro preinstallata e i dati sulla temperatura verranno salvati nel profilo Fitbit. La funzione è disponibile solo sul Pixel 8 Pro, mentre manca sul modello base. L'aggiornamento è in fase di distribuzione, ma potrebbero volerci alcune settimane prima che arrivi in Italia.

Il Pixel 8 Pro utilizza il sensore di temperatura Melexis MLX90632 che, secondo Google, è in grado di rilevare il calore fino a 200 gradi o il freddo fino a -20 gradi misurando la radiazione infrarossa emessa dal soggetto.

Secondo un utente Reddit , perlomeno con gli oggetti, il sensore termico a infrarossi avrebbe qualche difficoltà di lettura su superfici lucide o riflettenti, o in presenza di umidità elevata, oltre a ricevere interferenze da altre fonti, a meno che Google non abbia ovviato al problema con una soluzione software rilasciata con l'aggiornamento.

È la prima volta che Google include un sensore di temperatura nella sua gamma Pixel. L'azienda sostiene che questa funzione ha molte applicazioni pratiche , tra cui la misurazione della temperatura del latte da dare ai neonati, il rilevamento della temperatura degli animali domestici, il controllo della temperatura del bagno, la scansione dei dispositivi tecnologici surriscaldati e la verifica della temperatura del cibo.



Il tempo ci dirà se il sensore di temperatura si rivelerà uno strumento prezioso per la salute o una trovata commerciale e soprattutto se verrà adottato anche da altri dispositivi targati Google.