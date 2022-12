YouTube Vs PornHub, bannato il canale

YouTube ha rimosso il canale di Pornhub a causa di "molteplici" violazioni delle linee guida della comunità, riporta Variety.

"Dopo aver esaminato la situazione, abbiamo chiuso il canale Pornhub Official in seguito a molteplici violazioni delle nostre linee guida della comunità", ha dichiarato il portavoce di YouTube Jack Malon a The Verge. "Applichiamo le nostre politiche in modo uguale per tutti, e i canali che violano ripetutamente o si dedicano a contenuti violativi vengono chiusi".

Il canale YouTube di Pornhub aveva quasi 900.000 iscritti e pubblicava contenuti non per adulti, per autopromozione. I video erano indicati per un pubblico dai 18 anni anni in su. Pornhub rigetta tutte le accuse mosse da YouTube.

"Pornhub adotta le migliori misure di fiducia e sicurezza su Internet e presta particolare attenzione a non violare le linee guida della comunità di YouTube", ha dichiarato a The Verge un portavoce di Pornhub, che ha chiesto di rimanere anonimo per motivi di sicurezza legati al doxing. "Sfortunatamente, questo è solo l'ultimo esempio di discriminazione nei confronti di coloro che operano nell'industria degli adulti".

Pornhub era stata bannata anche da Instagram, negli scorsi mesi, e il motivo era sempre quello che, in qualche modo, si invitavano gli utenti a visitare un sito con contenuti non adeguati.

Difficilmente Pornhub potrà negare, visto che ovviamente il loro obiettivo è attirare pubblico sul sito principale, quello dove guadagnano effettivamente del denaro. Il canale Instagram e quello Youtube, tuttavia, pubblicavano cose nel rispetto delle regole.

Potrebbe non essere il problema peggiore, tuttavia, visto che Pornhub è stata accusata anche di non fare abbastanza con la moderazione, lasciando che i propri utenti pubblichino video contenenti materiale pedopornografico e soggetti non consenzienti. Queste accuse hanno portato alle dimissioni dell'amministratore Feras Antoon e del direttore operativo David Tassillo. Nel 2020, Visa e Mastercard hanno interrotto le transazioni su Pornhub per la presenza di "contenuti illegali" sul sito

Immagine di copertina: 123RF.com (Si apre in una nuova scheda)