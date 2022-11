Yamaha presenta le sue nuove cuffie top, ma sono per pochi

Le nuove YH-5000SE dimostrano la volontà di Yamaha di ritornare sui prodotti di fascia alta e di entrare tra le migliori cuffie over ear, grazie alla tecnologia True Sound sviluppata da un’azienda che può vantare anni di esperienza nella produzione di strumenti musicali.

Il realismo del suono e la fedeltà raggiungono livelli impressionanti grazie al nuovo driver Orthodynamic, interamente riprogettato tramite l'inclusione di un diaframma a pellicola e di una struttura a bobina in metallo.

La distorsione del suono è quasi inesistente e giustifica appieno la struttura che rende le Yamaha YH-5000SE più grandi rispetto ad altri modelli. Nonostante ciò, il telaio in magnesio che porta il peso a 320 grammi e la fascia che smorza la tensione sulle orecchie garantiscono un comfort e una leggerezza elevati.

Prezzo e prospettive del driver Orthodynamic riprogettato

Il costo delle YH-5000SE riflette in pieno la fascia premium a cui appartengono. Dopo un periodo di 32 anni, Yamaha riprende e aggiorna il driver Orthodynamic, abbandonato nel 1990, per riproporlo in tutto il suo splendore e ad un prezzo che supera abbondantemente i 5000 dollari.

Il modello descritto è l’edizione speciale e ci si aspetta una successiva uscita di un modello base (non SE), come mostrano le liste prodotti di alcuni rivenditori esteri, mentre saranno inclusi nella confezione un supporto da tavolo in alluminio, cavi in fibra ottica e due padiglioni aggiuntivi.

Nelle intenzioni di Yamaha c’è sicuramente la volontà di mostrare tutto il potenziale del nuovo drive Orthodynamic, senza remore su quanto comporti in termini di prezzo. Se la nuova commercializzazione del driver, supportata anche dall’uscita di un modello meno costoso, riuscirà a guadagnarsi una fetta di mercato, non è da escludere che verranno sviluppati prodotti per un pubblico sempre più ampio.