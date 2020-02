Xiaomi Redmi 9A, la presentazione avverrà l'11 febbraio

La data ufficiale per la presentazione dei nuovi smartphone Redmi è stata finalmente annunciata via Twitter, sul profilo di Redmi India: si terrà l'11 febbraio.

Il prodotto in questione è il Redmi 9A, uno smartphone di fascia bassa la cui gamma è di solito caratterizzata da un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Stando alle indiscrezioni, Redmi 9A dovrebbe montare due fotocamere posteriori, un obiettivo principale ed un sensore di profondità. La batteria dovrebbe avere una capacità da ben 5.000 mAh, come quella del Redmi 8A, inoltre dovrebbe supportare la ricarica rapida da 18W.

Detto questo, l'autonomia di un dispositivo non dipende solo dalla capacità della batteria, ma anche dall'ottimizzazione del sistema e dalla potenza dell'hardware.

(Image credit: Xiaomi)

Il corpo del Redmi 9A sarà costruito in policarbonato (plastica) e la scocca posteriore sarà caratterizzata da una superficie ruvida che garantirà una presa migliore.

Il presidente di Xiaomi India, Manu Kumar Jain, ha anche twittato che verranno presentati due modelli Redmi. Questa dichiarazione alimenta ulteriormente l'entusiasmo nell'attesa per la presentazione della nuova gamma di Xiaomi. Non abbiamo idea di quale possa essere il secondo smartphone citato da Manu Kumar Jain, ma non vediamo l'ora di scoprirlo.