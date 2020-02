Xiaomi presenta un nuovo caricabatterie tascabile da 65W

Xiaomi ha presentato un nuovo caricatore universale con interfaccia USB Type-C da 65 Watt. Grazie alla sua potenza, il dispositivo può ricaricare non solo gli smartphone, ma anche dispositivi più grandi come notebook o altro.

Ad esempio, si può caricare il MacBook Pro da 13 pollici in poco meno di due ore, mentre il Notebook Pro da 15 pollici della stessa Xiaomi può essere ricaricato in circa due ore e mezza.

L’adattatore utilizza sensori ad alta precisione, capaci di stabilizzare la tensione di scarica e quindi offrire un’alimentazione sicura su tutti i dispositivi.

Secondo l’azienda, il nuovo adattatore è più piccolo del 27% rispetto alla versione precedente, quindi può essere trasportato con maggiore facilità, grazie anche alla possibilità di piegare i pin. Verrà venduto in Cina ad un prezzo di 129 yuan, circa 16 euro. Per il momento non abbiamo informazioni su una commercializzazione in Europa, ma vi aggiorneremo non appena avremo maggiori informazioni.