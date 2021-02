Xiaomi: nuovo smartphone in arrivo, con un design decisamente familiare

Lo Xiaomi Mi 10 del 2020 ha segnato il ritorno dell'azienda nel settore degli smartphone di fascia alta, e per il 2021 ci aspettiamo l'arrivo di telefoni con specifiche ancora migliorate.

Un nuovo top di gamma Xiaomi con numero di modello ”M2102J2SC” ha da poco ricevuto la certificazione TENAA, e presenta un design molto simile al Mi 10 Ultra. Il dispositivo in questione monta il processore Snapdragon 870, con prestazioni superiori rispetto allo Snapdragon 865 di Mi 10.

Mi 10 Ultra è uscito ad agosto in esclusiva per il mercato cinese, dove era stato chiamato "Xiaomi 10 Premium Edition". Tra le specifiche spiccano la ricarica rapida da 120W, il display OLED con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, la fotocamera principale da 108 MP e lo zoom con raggio fino a 120x.

(Image credit: TENAA)

Non sappiamo se tutte queste funzioni esclusive arriveranno anche sul nuovo Mi 10. Di questo smartphone al momento sappiamo che sarà dotato di schermo OLED curvo, quattro fotocamere posteriori, sensore per le impronte digitali integrato nel display e fotocamera frontale posizionata in un foro sul display. Considerando che il modulo della fotocamera è molto più piccolo rispetto a Mi 10 Ultra, è probabile che non ci saranno nè il sensore da 108 MP nè lo zoom periscopico.

Non abbiamo nessuna informazione sulla batteria o le capacità di ricarica, ma ci aspettiamo che lo smartphone supporti la ricarica rapida da 33W. Dato che lo smartphone dovrebbe avere un prezzo competitivo, probabilmente non troveremo funzioni più sofisticate come la ricarica wireless.

Nessuna di queste informazioni è stata confermata ufficialmente, quindi per il momento vi consigliamo di prenderle con la dovuta cautela.

Quello che al momento sappiamo per certo è che Xiaomi Mi 11 arriverà in Italia e sul mercato europeo nelle prossime settimane, forse accompagnato da Mi 11 Lite e Mi 11 Pro.