Xiaomi Mi MIX Alpha, i teaser mostrano lo schermo incredibilmente curvo

Lo Xiaomi Mi MIX Alpha (ufficialmente stilizzato come Mi MIX α) verrà presentato in Cina domani, il 24 settembre. I teaser condivisi dall'azienda mostrano un display curvato oltre i 90 gradi, con un potenziale rapporto schermo-corpo del 100%.

La serie Mi MIX di Xiaomi è conosciuta per le sue idee innovative che hanno reso possibile un design per smartphone con cornici ridotte al minimo. In passato i risultati sono stati ottimi, con un rapporto schermo-corpo che ha superato abbondantemente il 90%, ma con il Mi MIX Alpha l'azienda potrebbe arrivare addirittura al 100%.

Xiaomi MIX α,Has proceeded to the fourth stage. pic.twitter.com/rAXivEd1UmSeptember 20, 2019

Per la cronaca, il rapporto schermo-corpo di uno smartphone si calcola rapportando l'area del display (piano) all'ingombro fisico della parte frontale del dispositivo (visto come una silhouette). I dispositivi con un display curvo sono decisamente in vantaggio, infatti se si tiene conto delle dimensioni del display in piano, questo risulta più grande. Questo crea anche una differenza a livello visivo, le cornici laterali infatti risultano quasi invisibili se guardate frontalmente.

A giudicare dai teaser postati da Xiaomi, il Mi MIX Alpha ha un display che si curva quasi fino alla parte posteriore su almeno un lato. Questo surclassa il trend emergente dei display Waterfall, visto per esempio sul Huawei Mate 30 Pro.

Xiaomi Mi MIX Alpha: le specifiche

Al di là del concetto dietro al Mi MIX Alpha, ci aspettiamo che avrà specifiche incredibili, simili ad altri top di gamma recenti. Il display sarà un Super AMOLED curvo con un rapporto schermo-corpo del 100%. Probabilmente ci sarà anche un lettore di impronte digitali integrato nel display.

Ci si può aspettare la presenza del chipset Snapdragon 855 Plus e di 8 o 12 GB di RAM, di una batteria da 4.000 mAh con supporto alla tecnologia Mi Charge Turbo (ricarica rapida da 40W). Probabilmente lo smartphone supporterà anche il 5G.

Non è chiaro se il dispositivo verrà distribuito sul mercato di massa o rimarrà un prodotto di nicchia, semplicemente adibito a ricordare di cos'è capace di ideare Xiaomi. Le nostre domande dovrebbero ricevere risposta domani, il 24 settembre, quando il Mi MIX Alpha verrà presentato.