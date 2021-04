Xiaomi Mi Mix 4, un nuovo leak mostra una fotocamera frontale sotto al display

Nuove indiscrezioni su Xiaomi Mi Mix 4 confermerebbero che il dispositivo è ancora in fase di sviluppo e che potrebbe offrire una fotocamera sotto al display. Sono passati quasi due anni dalla prima volta in cui abbiamo sentito parlare di questo smartphone e, forse, sta per arrivare il momento in cui lo vedremo in azione.

Il leak proviene da @UniverseIce su Twitter, che ha condiviso anche un'immagine del possibile aspetto di Xiaomi Mi Mix 4, insieme ad alcuni dettagli su del design, ad esempio un possibile schermo curvo. Al momento, tuttavia, non sappiamo se il Qualcomm Snapdragon 855+ e la fotocamera da 108 MP saranno davvero presenti come indicato dai leak del 2019.

Non abbiamo nemmeno una possibile data di uscita per Xiaomi Mi Mix 4, però i precedenti smartphone Mix sono arrivati intorno al mese di ottobre, dunque non ci stupirebbe vederlo in quel periodo. Vi terremo aggiornati non appena ci saranno maggiori informazioni a riguardo.

Cos'è la fotocamera sotto al display?

Una fotocamera sotto al display è esattamente ciò che potreste immaginare: si tratta di una fotocamera posizionata sotto al pannello dello schermo di uno smartphone. Se non sopportate notch e cornici, questo design potrebbe essere l'ideale.

Tuttavia, da quello che abbiamo visto finora, come il modello ZTE Axon 20 5G, non si tratta di una caratteristica particolarmente esaltante. Il problema principale è dato dalla qualità delle immagini, infatti è difficile scattare una foto ottimale tramite lo schermo e nessuna azienda ha ancora risolto il problema.

Però, a breve potrebbero arrivare delle fotocamere sotto il pannello di qualità superiore, dato che sia Samsung che Xiaomi stanno lavorando a tale design, quantomeno secondo i leak che circolano di recente. Ci auguriamo che con il tempo, la tecnologia migliori al punto da poter dire addio per sempre ai notch.