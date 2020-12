ZTE Axon 20 5G, ecco il primo smartphone con fotocamera sotto lo schermo

Lo ZTE Axon 20 5G è il primo smartphone in commercio dotato di una fotocamera frontale sotto allo schermo. Vale a dire che il display compare completamente sgombro, perché il modulo fotografico è invisibile. L'effetto estetico è davvero notevole ed è ciò che i produttori cercano di realizzare da diversi anni ormai.

Questo smartphone è stato presentato in Cina a settembre e sta ora arrivando anche nel resto del mondo. Al momento comunque la distribuzione è limitata, e in Italia si può al massimo richiedere un invito per poterlo comprare a 449 euro.

Sta per arrivare il Samsung Galaxy S21

Ma prima vedremo lo Xiaomi Mi 11

Ecco i migliori smartphone del 2021

La campagna in corso dovrebbe concludersi il 27 dicembre, e successivamente lo smartphone dovrebbe essere acquistabile normalmente. Condizionale obbligatorio, comunque, visto che in casi come questo spesso il prodotto è semplicemente scomparso dalla circolazione, trasformandosi in un "privilegio" per chi ha potuto comprarlo. Vedremo se sarà così anche in questo caso.

Lo schermo da 6,92 pollici "nasconde" una fotocamera frontale da 32MP, che non vediamo l'ora di provare per scoprire come si comporta questa nuova tecnologia.