Xiaomi Mi Band 7 NFC, trapelate le specifiche: ecco cosa cambia

Xiaomi Mi Band 7 verrà presentato domani, il 24 maggio, insieme alla serie di smartphone Redmi Note 11T.

Sono trapelate le confezioni di vendita del Mi Band 7 nella versione con supporto NFC, che svelano alcune delle specifiche più importanti e la compatibilità con dispositivi Android da 6.0 e iOS da 10.0.

Il nuovo fitness tracker Xiaomi avrebbe una resistenza all'acqua di 5 ATM, un display AMOLED e una batteria più capiente da 180mAh. Xiaomi ha già confermato che il display è da 1,62", quindi leggermente più grande rispetto al modello precedente.

#Xiaomi #Miband7Xiaomi Band 7 NFC Box Images.. https://t.co/5liM2f9Am9 pic.twitter.com/2jmgD8UisUMay 22, 2022

Ci sono anche molte funzioni per il fitness e la salute, come il sensore per il monitoraggio del battito cardiaco, dei valori SpO2, della qualità del sonno e di più di 100 tipologie di attività fisica. Xiaomi ha già confermato che se il livello di ossigeno del sangue si abbassa sotto il 90% verrete avvisati con una vibrazione. Sulla confezione non è riportato, ma Mi Band 7 dovrebbe supportare la connettività GPS.

Si dice che il prezzo dovrebbe essere di 269 Yuan (circa 40 dollari), ma non c'è ancora niente di confermato. A giudicare dal video teaser ufficiale, il cinturino in silicone sarà disponibile in vari colori come blu, marrone, verde, arancione, nero e bianco.