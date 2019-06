Xiaomi Mi Band 4 si mostra in un nuovo poster

The Xiaomi Mi Band 3. Image Credit: Xiaomi

La Xiaomi Mi Band 4 sarà presentata ufficialmente la settimana prossima in Cina, e il fondatore dell'azienda ha condiviso da poco un'immagine che mostra il prodotto.

È la prima volta che vediamo qualcosa di ufficiale su questo fitness tracker, con immagini che ci fanno capire almeno i colori della Xiaomi Mi Band 4.

Sappiamo quindi che questo fitness tracker sarà disponibile in arancione, blu, burgundy (viola), nero e beige. Potrebbero esserci altri colori, ma per ora non lo sappiamo.

I migliori fitness tracker del 2019

L'immagine mostra anche che la Xiaomi Mi Band 4 ha uno schermo a colori, mentre la versione precedente ce l'aveva in bianco e nero.

Image Credit: Xiaomi

Nel post che accompagna l'immagine, Lei Jun conferma che lo schermo è quasi il 40% più grande rispetto alla Xiaomi Mi Band 3 e agli altri modelli.

Voci di corridoio, poi, suggeriscono che il dispositivo sarà dotato di Bluetooth 5.0, ad assicurare una maggiore autonomia con la batteria da 135 mAh. Non si sa ancora nulla sul prezzo, che da tradizione Xiaomi dovrebbe essere molto aggressivo.

La presentazione ufficiale della Xiaomi Mi Band 4 è previsto per il prossimo 11 giugno. Quindi tornate su TechRadar nei prossimi giorni per saperne di più su questo atteso dispositivo indossabile.

Via IndiaShopps