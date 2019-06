Xiaomi Mi Band 4, presentazione l'11 giugno

Lo Xiaomi Mi Band 4 verrà presentato ufficialmente con un evento in Cina l'11 giugno prossimo.

La conferma è arrivata direttamente da Xiaomi ed è probabile che si tratti dello stesso giorno in cui verrà presentato Amazfit Verge 2.

Finora Xiaomi non ha confermato altri eventi in altre parti del mondo. Siamo in attesa di ricevere informazioni più precise sull'arrivo di questo fitness tracker nel resto del mondo tra cui il nostro Paese, ma, visti i precedenti con Mi Band 3, crediamo che dovremo aspettare ancora un po'.

Non ci sono ancora dettagli confermati sul Mi Band 4, ma l'immagine di anteprima pubblicata dall'azienda lascia pensare che il tracker avrà, per la prima volta, un display a colori.

I precedenti fitness tracker di Xiaomi avevano schermi in bianco e nero e questo nuovo modello, quindi, pare che porterà un po' di colore in più nella vita di tutti gli sportivi.

Questo elemento va a confermare tutta una serie di precedenti indiscrezioni che avevamo ricevuto riguardo al prossimo fitness tracker dell'azienda cinese. Altre voci di corridoio suggeriscono che la batteria sarà di 135 mAh, più capiente di quella vista sul Mi Band 3, e probabilmente sarà compatibile con la tecnologia Bluetooth 5.0.

Vi daremo sicuramente i primi dettagli su questo fitness tracker non appena Xiaomi li svelerà la prossima settimana. Sportivi, continuate a seguirci per rimanere aggiornati!

