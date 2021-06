Xiaomi Mi 12 promette una fotocamera pazzesca

Xiaomi è spesso all'avanguardia nell'ambito delle fotocamere per smartphone, e sembra che Xiaomi Mi 12 potrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti. Infatti, circolano voci su una possibile fotocamera principale da 192 o addirittura 200 MP.

La notizia arriva dal noto leaker Digital Chat Station, attivo sulla piattaforma di social media cinese Weibo, che ha fornito alcune anticipazioni su quello che sembrerebbe essere il prossimo modello Mi 12.

Il leaker ha citato uno smartphone di prossima uscita, ancora senza nome, che utilizzerà l'ultima versione dei chipset di fascia alta prodotti da Qualcomm (si parla di un nuovo modello denominato Snapdragon 895), con un display in alta risoluzione dotato di foro per la fotocamera frontale e una fotocamera posteriore da 200 MP.

All'inizio dell'articolo, abbiamo citato una possibile fotocamera principale da 192 MP. Il motivo si trova in un altro post, in cui Digital Chat Station fa riferimento a un altro smartphone con fotocamera da 192 MP e pixel binning di 16 in 1, per immagini spettacolari.

È possibile che il leaker abbia effettuato un arrotondamento nel primo post, ma potrebbe anche trattarsi di due smartphone differenti, dal momento che Samsung (i cui sensori vengono utilizzati quasi sempre da Xiaomi nei propri cellulari) aveva già rivelato due sensori fotocamera per smartphone, rispettivamente da 192 MP e 200 MP.

In ogni caso, le fotocamere da 200 MP dovrebbero offrire un pixel binning di almeno 16 in 1, garantendo foto da 12,5 MP, ricche di informazioni su illuminazione e colore.

Digital Chat Station ha chiarito di non conoscere esattamente i modelli di riferimento, ma è molto probabile che si tratti del Mi 12, atteso verso la fine dell'anno, dunque è abbastanza normale che non ci siano ancora dettagli definitivi.

Inoltre, è probabile che questa fotocamera non appartenga a uno smartphone Redmi, dato che la serie non sfrutta mai i chipset Snapdragon di fascia alta, così come sono da escludere i Poco, che non offrono mai fotocamere principali ad altissima risoluzione. Dunque, nell'ambito dei telefoni Xiaomi, la serie Mi sembra la più papabile. Ma a questo punto resta solo da attendere.