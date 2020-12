Xiaomi Mi 11, uno smartphone economico con variante in pelle?

Il lancio di Xiaomi Mi 11 è stato da poco confermato, e già si stanno diffondendo diversi leak e rumor sul nuovo smartphone. Le indiscrezioni includono anche il possibile prezzo.

Il sito web ThePhoneTalks ha scoperto che Xiaomi Mi 11 è stato incluso per un breve momento nel catalogo di uno store online cinese, prima di essere prontamente rimosso. Sono stati individuati tre prezzi diversi, in base allo spazio di archiviazione offerto. Sebbene non abbiamo la certezza che si tratti davvero del costo dei nuovi smartphone Xiaomi M1 11, restiamo alquanto possibilisti.

Versione in pelle, come sui modelli premium?

Un altro leak arrivato nello stesso periodo indica che Xiaomi Mi 11 avrà una funzionalità molto di nicchia, infatti potrebbe arrivare una versione in pelle. Alcuni dispositivi offrono questo rivestimento di fascia premium (di solito ecopelle), come Oppo Find X2 Pro o Huawei Mate 30 Pro.

Questa indiscrezione proviene dal sito cinese di social media Weibo. Stranamente, il post è stato eliminato dall'autore del leak, ma GSMArena ha fatto in tempo a scattare uno screenshot.

Sembra che l'immagine mostri un menu a discesa (il nostro mandarino è un po' arrugginito) contenente varie versioni colorate di Xiaomi Mi 11, incluse le varianti viola e blu. Inoltre, sembra che ci sia anche una versione in pelle, anche se non è specificato se si tratti di pelle vera o ecopelle.

Si tratterebbe comunque di una novità interessante per uno smartphone economico, ma forse era un'edizione speciale o una cover per il tanto atteso Mi 11 Pro. Non abbiamo ancora notizie più certe, tuttavia l'arrivo di Xiaomi Mi 11 è previsto per il 28 dicembre, quindi non manca ormai molto.