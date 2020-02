Xiaomi Mi 10 Pro potrebbe avere una fotocamera da 108 MP

Xiaomi dovrebbe annunciare la serie Xiaomi Mi 10 durante prossima settimana in Cina. La gamma comprende smartphone Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro . Questi dispositivi supporteranno il 5G e saranno alimentati dalla piattaforma mobile Snapdragon 865 .

Già nelle settimane scorse alcune indiscrezioni suggerivano che la serie Xiaomi Mi 10 potrebbe avere fotocamere da 108 megapixel. Nuove voci, provenienti dal forum di esperti del settore XDA Developers, sembrano adesso confermare che Mi 10 e Mi 10 Pro saranno dotati di fotocamere da 108 megapixel.

Xiaomi aveva lanciato il modello Mi CC9 Pro con una pentacamera nel novembre scorso in Cina. I mercati internazionali hanno ricevuto lo stesso telefono con il nome di Xiaomi Mi Note 10/Note 10 Pro. In ogni caso si trattava del primo telefono dotato del sensore ISOCELL Bright HMX da 108 megapixel di Samsung.

Prima del lancio di questi dispositivi, si ipotizzava che quattro dispositivi Xiaomi con nomi in codice come Tucana, Draco, Umi e Cmi avrebbero avuto in dotazione fotocamere da 108 megapixel. Nomi in codice che sono stati rivelati attraverso l'app Mi Gallery di MIUI.

È stato scoperto che Tucana era il nome in codice del Mi Note 10 Pro. Il telefono Draco è stato lanciato come concept phone Mi MIX Alpha. Le identità dei telefoni con i nomi in codice Umi e Cmi sono rimaste nascoste. Umi sarebbe Xiaomi Mi 10 mentre il telefono Cmi è Xiaomi Mi 10 Pro.

Questo è stato confermato attraverso i file build.prop per i due dispositivi che hanno anche rivelato la presenza di una piattaforma mobile Snapdragon 865 e sistema operativo Android 10 MIU1 11.

Il presidente Lin Bin ha confermato che Xiaomi sarà il primo marchio a lanciare telefoni basati su Snapdragon 865 . Samsung annuncerà la serie Galaxy S20 con SD865 l'11 febbraio.

Anche se Xiaomi annuncerà la serie Mi 10 il 12 febbraio, potrebbe tecnicamente finire per lanciare Mi 10 e Mi 10 Pro prima della serie S20 a causa della differenza nel fuso orario. Si presume che dopo la rivelazione, lo Xiaomi Mi 10 potrebbe essere in vendita dal 13 febbraio.