Xiaomi ha presentato i nuovi Mi 10T Pro, Mi 10T e Mi 10T Lite

Li stavamo aspettando e alla fine sono arrivati: sono i nuovi smartphone Xiaomi della famiglia Mi 10T. Mi 10T Pro, Mi 10T e Mi 10T Lite portano in dote delle caratteristiche di rilievo che vi spiegheremo tra poco. I primi due hanno dei prezzi molto simili.

Come avevamo riportato in una precedente notizia le caratteristiche tra loro sono principalmente nella fotocamera principale, RAM e nelle opzioni di archiviazione, Mi 10T Pro infatti è anche disponibile con 256 GB di spazio di archiviazione, mentre entrambi si possono acquistare con il più convenzionale archivio da 128 GB.

Storia diversa per Mi 10T Lite che è un telefono di fascia leggermente inferiore, ma con un prezzo che si distanzia maggiormente da quello dei fratelli più potenti. Quello che si nota leggendo le schede tecniche è che i tutti e tre hanno delle caratteristiche ben bilanciate e non sembrano essere stati apportati tagli in qualche comparto specifico per fare economie.

Come detto, Mi 10T Pro e Mi 10T condividono la maggior parte delle specifiche tecniche:

Schermo TrueColor da 6.67”, 144Hz in formato 20:9 a risoluzione FHD+ (2400 x 1080) e AdaptiveSync a partire da 30Hz e profili DCI-P3 e HDR10

Corning Gorilla Glass 5 fronte e retro, telaio in alluminio

Qualcomm Snapdragon 865 con clock fino a 2,84 Ghz, 8 core - 8 thread

Tre fotocamere posteriori (grandangolare, super grandangolare e macro) da 108 (Mi 10T Pro) o 64 MP (Mi 10T), 13 MP e 5 MP

Fotocamera anteriore da 20 Mp

5G, WiFi 6, Dual sim, NFC, IR

Sensore laterale di impronte digitali e AI Face Unlock

Audio Hi-Res Stereo

Batteria 5,000mAh con ricarica rapida cablata da 33W, caricatore da 33W incluso

Colori: Cosmic Black, Lunar Silver, Aurora Blue (quest'ultimo solo nella versione PRO)

MIUI 12 su Android 10

Dimensioni 16,5 mm x 7,6 mm x 9,3 mm e peso di 218 gr

Xiaomi Mi 10T Pro (Image credit: Xiaomi)

Mi 10T costerà €499,9 nella versione da 6+128GB, mentre Mi 10T Pro costerà €599,9 nella versione da 8+128GB e €649,9 nella versione da 8+256GB.

La loro distribuzione avverrà tramite preordine sul sito mi.com, nei negozi Mi Store Italia, nelle principali catene di distribuzione e con i principali operatori telefonici, dal 1° al 14 di ottobre, mentre la vendita ufficiale scatterà il 15 ottobre.

Per gli acquisti effettuati in tutto il mese di ottobre, Xiaomi offre anche una promozione per ottenere premi extra come cuffie e smartband dell’azienda, potete leggere il regolamento completo che trovate qui .

È prevista anche una vendita flash su mi.com alle ore 13.00 del 1 ottobre, in tale occasione sarà possibile vincere un Mi Electric Scooter Essential con l’acquisto di un Mi 10T Pro da 8GB+256GB. Tra il 1 e l’8 ottobre per chi acquisterà Mi 10T Pro da 8GB+128GB o Mi 10T da 6GB+128GB è previsto un bundle package molto ricco: Mi Smart Band 5, Mi True Earphone 2 Basic e Redmi Power Bank da 20000mAh.

Per chi acquista Mi 10T o Mi 10T Pro entro il 15 gennaio 2022 è prevista anche una garanzia aggiuntiva di protezione dello schermo contro danni o difetti, fornita direttamente da Xiaomi. Tornando a Mi 10T Lite, può essere acquistato a partire dal 13 ottobre su mi.com e su Amazon a 299,9€ nella configurazione da 6GB + 64GB.

Per 24 ore e fino a esaurimento scorte sarà comunque possibile acquistarlo a sole 249,9€. Dal primo novembre sarà disponibile anche in versione 6GB + 128GB nei Mi Store Italia, nelle principali catene di distribuzione e tramite gli operatori telefonici al prezzo di 399,9€.

Qui di seguito riportiamo le caratteristiche principali:

Schermo TrueColor da 6.67”, 120Hz in formato 20:9 a risoluzione FHD+ (2400 x 1080) e AdaptiveSync a partire da 30Hz e profili DCI-P3 e HDR10

Corning®️ Gorilla®️ Glass 5 fronte e retro, telaio in plastica

Qualcomm Snapdragon 750G con clock fino a 2,2 Ghz, 8 core - 8 thread

Tre fotocamere posteriori (grandangolare, super grandangolare e macro) da 64 MP, 8 MP e 2 MP

Fotocamera anteriore da 16 Mp

5G, WiFi, Dual sim, NFC, IR

Sensore laterale di impronte digitali e AI Face Unlock

Audio Hi-Res Stereo

Batteria 4,820 mAh con ricarica rapida cablata da 33W, caricatore da 33W incluso

Colori: Atlantic Blue, Pearl Gray, Rose Gold Beach

MIUI 12 su Android 10

Dimensioni 16,5 mm x 7,7 mm x 9 mm e peso di 214,5 gr

Oltre alla famiglia Mi 10T, durante l’evento è ha presentato anche il Mi Watch, il primo smartwatch realizzato dall’azienda, che a quanto pare sarà particolarmente focalizzato sul monitoraggio del proprio stato di salute e sullo svolgimento di attività sportiva. Mi Watch arriverà in Italia a partire da dicembre con un prezzo pari a 119,9€.

Infine, Xiaomi ha anche annunciato la vendita del suo nuovo caricatore ultraveloce. Il Mi 65W Fast Charger sarà disponibile presso Mi Store Italia e Amazon a partire da fine ottobre al prezzo di 39,99€ e successivamente verrà diffuso presso gli shop online e gli altri canali di vendita.