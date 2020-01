Xiaomi, è ancora presto per la fotocamera sotto al display

Si dice che Nokia stia lavorando a uno smartphone con una fotocamera posizionata sotto display, la cui uscita è prevista per giugno.

Lu Weibing, direttore generale di Redmi e presidente di Xiaomi, afferma che la tecnologia non è ancora pronta per il mercato, nonostante la sua azienda sia uno dei soli due produttori di smartphone ad aver pubblicato un prototipo con una fotocamera sotto-display funzionante (via GSMArena).

Questi commenti sono simili a quelli del vicepresidente di OPPO, la seconda azienda ad aver mostrato un prototipo funzionante qualche settimana fa.

Problemi tecnici?

Lu Weibing ha dichiarato che la fotocamera posizionata sotto al display non riceve abbastanza luce per permettere scatti di alta qualità. A complicare ulteriormente la situazione, i display più moderni hanno densità di pixel talmente elevata da limitare il passaggio della luce.

Certo, si potrebbero usare display con una densità di pixel per pollice minore, ma questo comporterenne un grosso passo indietro all'interno del settore. È probabile che difficilmente i clienti accetterebbero un simile compromesso.

Non sappiamo quando questi problemi tecnici verranno superati, ma di certo Xiaomi non introdurrà presto un modello con fotocamera sotto al display. OPPO ha già dichiarato che Find X2 non avrà una fotocamera simile, Weibing dal canto suo ci fa ben sperare per il futuro, affermando che l'intero settore sta lavorando al problema e troverà presto una soluzione. Che Nokia la abbia già trovata?