Xiaomi 13 Ultra si farà attendere ancora qualche mese

Due dei migliori smartphone del 2023 potrebbero arrivare nella prima metà dell'anno: Samsung Galaxy S23 Ultra è atteso per il 1° febbraio, mentre Xiaomi 13 Ultra potrebbe fare la sua comparsa qualche tempo dopo, ma i leak più recenti suggeriscono che potremmo aspettare più a lungo del previsto.

Secondo Digital Chat Station, leaker con una buona reputazione, - che ha postato su Weibo, lo Xiaomi 13 Ultra probabilmente non sarà disponibile prima di marzo, mentre un altro utente ha risposto che probabilmente sarà lanciato all'inizio di aprile. Inoltre, il lancio di aprile potrebbe riguardare la sola Cina, come già avvenuto per altri smartphone Xiaomi.

Xiaomi 12s Ultra (Image credit: Basil Kronfli / TechRadar)

Le aspettative sono tutte legate al nome “Ultra” che promette grandi cose. Al momento, le indiscrezioni parlano di una fotocamera a quattro lenti e di un sensore di 1 pollice per la fotocamera principale, proiettandolo tra i migliori cameraphone dell’anno.

Infine, si ha già la certezza che la versione Ultra eguaglierà e supererà Xiaomi 13 Pro in alcune aree. Ne consegue che il nuovo modello sarà dotato di processore Snapdragon 8 Gen 2, probabilmente un display QHD+ e una ricarica veloce non inferiore ai 120W di 13 Pro.

I leak riguardanti il lancio del nuovo Xiaomi Ultra suggeriscono che lo smartphone non sarà presente al WMC 2023, ma questo non vale per tutti i produttori cinesi: Digital Chat Station ha affermato, nello stesso post, che si aspetta la serie Oppo Find X6 e la linea Honor Magic 5 annunciate a fine febbraio o inizio marzo, in linea con il MWC.