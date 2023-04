Xiaomi 13 Ultra è il cameraphone definitivo? Ecco specifiche e prezzi

Il nuovo top di gamma Xiaomi 13 Ultra ha appena debuttato sul mercato cinese e, anche se non è ancora chiaro se verrà distribuito o meno a livello internazionale, sembra vere tutte le carte in regola per sottrare il titolo di migliore cameraphone a Samsung Galaxy S23 Ultra.

Nella nostra prova abbiamo definito S23 Ultra il campione assoluto tra gli smartphone dedicati alla fotografia per le sue ottime qualità e per la grande versatilità che caratterizza il suo comparto fotografico. Tuttavia, le specifiche di Xiaomi 13 Ultra, almeno sulla carta, sembrano talmente elevate da poterlo battere in diversi ambiti.

Xiaomi 13 Ultra si presenta come un'evoluzione diretta di Xiaomi 12S Ultra e Xiaomi 13 Pro, condividendo con essi alcuni elementi chiave del comparto fotografico. Tra questi troviamo lo stesso sensore Sony IMX989 da 1 pollice visto anche su Xiaomi 13 Pro, che in questo caso è dotato di un'apertura variabile capace di passare da f/1.9 a f/4.0. Se ben ricordate, abbiamo già visto qualcosa di simile su Huawei Mate 50 Pro e sul pioniere del genere, Samsung Galaxy S9.

Tuttavia, questo è solo un dei pezzi che compone il puzzle fotografico di questo telefono portentoso, che può far affidamento su una fotocamera composta da quattro sensori da 50MP (un IMX989 e tre IMX858). Per quanto riguarda gli obiettivi, troviamo un ultrawide secondario che affianca il grandangolare primario, mentre gli altri due offrono rispettivamente uno zoom ottico 3,3x e 5,2x.

Il ritaglio dei sensori di Xiaomi 13 Ultra garantisce inoltre due ulteriori lunghezze focali con zoom ottico (46 mm o 2x e 240 mm o 10,42x), annullando di fatto la necessità di includere dei sensori aggiuntivi dedicati a tale scopo (un trucco già visto sulla serie Google Pixel 7 e sulla linea iPhone 14 Pro).

Qui sopra trovate il video di presentazione di Xiaomi 13 Ultra (in inglese)

Il design del telefono è ispirato alle fotocamere Leica M, con uno stile "retro in pelle e silicio nanotecnologico antibatterico", descrizione abbastanza fantasiosa ma attinente, vista la scelta dei materiali. Il top di gamma Xiaomi ha certamente un bell'aspetto e nasconde molto bene lo spessore che circonda il modulo della fotocamera rialzato, che conferisce al telefono uno spessore notevole di ben 9,06 mm.

Questo ha tuttavia permesso a Xiaomi di inserire il super-teleobiettivo ottico da 5,2x senza dover ricorrere alle ottiche ripiegate dei tele presenti su Google Pixel 7 Pro (zoom 5x) e Galaxy S23 Ultra (zoom 10x).

Se queste specifiche fotografiche non vi hanno ancora impressionato, dovete sapere che Xiaomi ha presentato anche una serie completa di accessori dedicati ai professionisti, tra cui un'impugnatura wireless con un pulsante di scatto fisico e un anello adattatore per filtri da 67 mm rimovibile. Il pacchetto di accessori ha un prezzo di 999 CNY¥ (circa 135€) e sarà disponibile in quantità limitate al momento del lancio.

Sebbene ci sia molto altro da dire sul sistema fotografico di Xiaomi 13 Ultra, per ora ci limiteremo ad elencare le specifiche tecniche.

Swipe to scroll horizontally Xiaomi 13 Ultra specifiche: Header Cell - Column 1 Dimensioni: 163.18 x 74.64 x 9.06mm Peso: 227 grammi Display: 6.73-pollici 20:9 WQHD+ 120Hz LTPO C7 AMOLED, protetto da Gorilla Glass Victus Chipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM: 12GB / 16GB (LPDDR5X) Memoria interna: 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.0) OS: Android 13 w/ MIUI 14 Fotocamera principale: 50MP (Sony IMX989), f/1.9 & f/4.0, 23mm 1-pollice w/ OIS + con apertura variabile Fotocamera grandangolare: 50MP (Sony IMX858), f/1.8, 120° FoV Teleobiettivo: 50MP (Sony IMX858), f/1.8, 75mm, zoom ottico 3.3x w/ OIS Super-Tele: 50MP (Sony IMX858), f/3.0, 120mm, zoom ottico 5.2x w/ OIS Selfie camera: 32MP, f/2.0 Battery: 5,000mAh Charging: 90W (wired), 50W (wireless), reverse wireless charging Colors: Black, white, Olive Green

Come Xiaomi 13 e 13 Pro, il 13 Ultra utilizza l'ultimo e più potente chipset Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, abbinato a 16 GB di RAM LPDDR5X e a una memoria UFS 4.0 da 1 TB.

L'esperienza d'uso dovrebbe essere quella classica dei top di gamma Xiaomi che utilizzano la MIUI 14.

Tra gli altri punti di forza troviamo un display WQHD+ C7 AMOLED incredibilmente luminoso (2.600 nit di picco), un sistema di raffreddamento migliorato rispetto ai modelli precedenti, una batteria da 5.000 mAh di dimensioni ragguardevoli con ricarica rapida via cavo da 90 W (e ricarica wireless da 50 W) e un supporto USB 3.2, ideale per trasferire video in formato 8K e log a 10 bit, oltre a foto raw a 14 bit.

Per ora conosciamo solo i prezzi cinesi che, come sappiamo fin troppo bene, non corrispondono mai a quelli Europei:

12GB RAM / 256GB = CNY¥5,999 (Circa 800€)

= CNY¥5,999 (Circa 800€) 16GB RAM / 512GB = CNY¥6,499 (Circa 850€)

= CNY¥6,499 (Circa 850€) 16GB RAM / 1TB = CNY¥7,299 (Circa 1000€)

Sebbene la disponibilità a livello internazionale sia ancora incerta, c'è una remota possibilità che, a differenza di Xiaomi 12S Ultra, questa nuova variante superi i confini cinesi. A farlo pensare è il video di presentazione in inglese distribuito da Xiaomi. Inoltre, il telefono è anche descritto all'interno dei siti web regionali dell'azienda, tra cui quello italiano, il che potrebbe essere visto come un ulteriore indizio.



Non ci resta che incrociare le dita e sperare di poter mettere le mani sul nuovo top di gamma Xiaomi. Ci piacerebbe molto provarlo e vedere come si comporta contro altri top di gamma eccellenti come Samsung Galaxy S23 Ultra e iPhone 14 Pro Max.