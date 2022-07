Xiaomi 12 Lite ufficiale, uno smartphone promettente!

Xiaomi ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Xiaomi 12 Lite, la versione "economica" del suo top di gamma Xiaomi 12. Il nuovo modello è il successore di Xiaomi 11 Lite 5G, anche se in un primo momento sembrava che quel posto fosse stato occupato da Xiaomi 12X. Invece no, c'è un modello ancora meno costoso in arrivo, ma sulla carta potrebbe essere l'ennesimo best buy di questo marchio.

Ritroviamo lo stesso processore del modello 11 Lite NE, cioè lo Snapdragon 778 5G, che è la versione attualmente in vendita per circa €300.

(Image credit: Xiaomi)

Già, il processore sarà anche lo stesso dell'anno scorso, il che non è la migliore delle notizie, ma Xiaomi 12 Lite migliora la fotocamera principale, con un sensore ad 108MP. E la ricarica veloce passa da 33 a 67 watt con, si suppone, un caricatore più potente nella scatola. La batteria è più o meno identica, 4.300 Mah (prima erano 4.250 mAh).

Rivisto in meglio anche lo schermo, che è sempre un AMOLED da 6,55", ma la frequenza di aggiornamento passa a 120 Hz.

Anche i prezzi sono in rialzo, €499 per la versione 8+128GB. Non proprio uno smartphone economico, ma riesce a ampliare la famiglia Xiaomi 12 in modo sensato, visto che Xiaomi 12X costa €649.

Il prezzo ufficiale forse è un po' alto, ma d'altra parte stiamo parlando della famiglia Mi 12. Probabilmente costerà sempre meno, con il passare del tempo, e magari entro la fine dell'anno Xiaomi 12 Lite arriverà a costare meno i €350 ero. In quel caso sarà un telefono da consigliare e comprare senza esitazioni, come accade ora per Xiaomi 11 Lite 5G NE.

A meno che non abbiate già uno smartphone simile. In effetti, se già avete Xiaomi 11 Lite 5G NE, non ne vale la pena. Xiaomi 12 Lite è praticamente lo stesso telefono, con una fotocamera appena più bellina.