Xbox Series X potrebbe costare 499 euro al lancio

La Xbox Series X, la console di prossima generazione di Microsoft, uscirà entro la fine dell'anno. Nel caso in cui non lo sappiate, le speculazioni sul prezzo della Xbox Series X sono state delle vere e proprie montagne russe con prezzi suggeriti tra i 399 e i 699 dollari.

Attualmente, secondo il podcast spagnolo DRM Games, l’importo di 499 dollari (quasi certamente 499 euro in Europa) al momento del lancio della console, rimane il più probabile. Sempre stando alle affermazioni di DRM Games, 499 dollari sarà la cifra richiesta anche per PlayStation 5.

Nell’ipotesi in cui la Xbox Series X dovesse avere specifiche tecniche migliori di quelle della PS5 (avvicinandosi a quelle di un PC di fascia alta), Microsoft avrebbe vita facile se riuscisse a proporre la propria console allo stesso prezzo di quella Sony. Va notato però che le ultime indiscrezioni vanno in contrasto con quelle dell'analista Daniel Ahmad, il quale aveva affermato che la Xbox Series X e la PS5 potrebbero valere tra i 460 e i 520 euro.