Xbox Series X è solo l'inizio della line-up di console next-gen di Microsoft

Xbox Series X è solo una console della gamma di prossima generazione Microsoft, secondo la casa di Redmond.

Eravamo tutti piuttosto entusiasti quando Microsoft ha presentato la prossima Xbox (precedentemente nota come Xbox Project Scarlett) ai Game Awards 2019, ma sembra che il nome della console in arrivo non sia proprio quello che pensavamo, ma bensì apparterrà ad una famiglia di prodotti.

Tutti abbiamo ipotizzato che la console di next-gen si chiamasse "Xbox Series X", Microsoft ha chiarito che, in realtà, la famiglia di console si chiamerà "Xbox" e che "Series X" è solo una delle console all'interno della famiglia.

Dopo lo presentazione, un rappresentante Microsoft ha cercato di chiarire ogni potenziale confusione.

“Il nome che abbiamo scelto per la prossima generazione è semplicemente Xbox", ha dichiarato il portavoce a Business Insider. "E ai Game Awards avete visto questo nome prendere vita attraverso la serie X di Xbox".

"Simile a quello che i fan hanno visto con le generazioni precedenti, il nome Xbox Series X "lascia spazio per ulteriori console in futuro", ha continuato il rappresentante di Microsoft.

Il rebrand dovrebbe semplificare le cose mantenendo tutte le console sotto la nomenclatura "Xbox", con ogni console della famiglia con il proprio nome separato da quello.

Che dire di queste altre console?

(Image credit: Game Awards 2019)

Questo chiarimento da parte di Microsoft serve ad alimentare ulteriormente le voci secondo cui è in arrivo un'altra console Xbox di prossima generazione.

Sono circolate voci per un po' di tempo su una console Xbox di next-gen a basso costo che si collocherebbe appena sotto l'Xbox di fascia alta X.

Le informazioni più affidabili sono state tratte da un rapporto di Jason Schreier di Kotaku, che afferma che nei progetti di Microsoft esiste effettivamente una console con specifiche inferiori ma che consentirà comunque di giocare a tutti i giochi di nuova generazione.

Project Lockhart sarà una console senza supporto ottico- una caratteristica che abbiamo già visto sulla Xbox One S All-Digital Edition - ma le fonti di Kotaku credono che sarà decisamente più potente dell'attuale console di Microsoft e sarà dotata di un SSD e una CPU più veloce di qualsiasi console presente ora sul mercato.

Il rapporto continua dicendo che Microsoft ha detto agli sviluppatori di prevedere una risoluzione di 1440p e 60 FPS per Project Lockhart e 4K / 60 FPS con Xbox Series X, e quegli stessi sviluppatori hanno paragonato le prestazioni a quelle della PS4 Pro.

La conferma di Microsoft di voler lasciare ulteriore spazio ad altre console della famiglia Xboxci fa veramente pensare che Project Lockhart sia in fase di sviluppo, anche se al momento non sappiamo quando avremo altre notizie in merito.