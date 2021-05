Xbox Series X, arriva la funzione FPS Boost su una vasta gamma di titoli

Microsoft ha annunciato che diversi titoli riceveranno il supporto della funzione Xbox FPS Boost. Fra i giochi inclusi, troverete anche Alien: Isolation, che girerà a 60 FPS, nonché Metro 2033 e Metro Last Light, che gireranno entrambi a 120 FPS.

Xbox FPS Boost è una funzione sviluppata dal team tecnico di Xbox ed è disponibile sia su Xbox Series X che Xbox Series S, consentendo ai giochi di girare al doppio e, in alcuni casi, al quadruplo del frame rate originale.

Molti dei giochi interessati da questo aggiornamento sono disponibili a tutti gli iscritti a Xbox Game Pass Ultimate, inclusi titoli come Titanfall 2 tramite EA Play.

97 giochi ancora più fluidi

Vale la pena sottolineare che in alcuni di questi giochi, come Dishonored: La Morte dell'Esterno, le opzioni grafiche di alto livello originariamente previste per Xbox One X sono disabilitate per mantenere stabile il frame rate. In questi casi, il gioco non presenta la funzione FPS Boost attiva per impostazione predefinita, di conseguenza occorrerà attivarla manualmente.

Inoltre, un piccolo numero di giochi non è supportato dalla funzione su Xbox Series S, come Anthem e Life is Strange 2.

Ecco l'elenco completo dei giochi che hanno ricevuto il supporto di Xbox FPS Boost:

Alien: Isolation

Anthem

Assassin's Creed 3 Remastered

Assassin's Creed Rogue Remastered

Assassin's Creed: The Ezio Trilogy

Battle Chasers: Nightwar

Battlefield Hardline

Beholder Complete Edition

Dead Island Definitive Edition

Dead Island Riptide: Definitive Edition

Deux Ex: Mankind Divided

DiRT 4

Dishonored: La Morte dell'Esterno

Don't Starve: Giant Edition

Dragon Age: Inquisition

Dungeon Defenders II

Dying Light

Far Cry 5

Far Cry New Dawn

Far Cry Primal

Gears of War 4

Golf with your Friends

Halo Wars 2

Halo: Spartan Assault

Hollow Knight: Voidheart Edition

Homefront: The Revolution

Hyperscape

Island Saver

LEGO Batman 3: Beyond Gotham

LEGO Jurassic World

LEGO Marvel Superheroes 2

LEGO Marvel Superheroes

LEGO Marvel's Avengers

LEGO Star Wars: Il Risveglio della Forza

LEGO Lo Hobbit

LEGO Gli Incredibili

LEGO Worlds

Life is Strange

Life is Strange 2

Lords of the Fallen

Mad Max

Metro 2023 Redux

Metro: Last Light Redux

Monster Energy Supercross 3

MotoGP 20

Moving Out

My Friend Pedro

My Time at Portia

Overcooked! 2

Paladins

Power Rangers: Battle for the Grid

Realm Royale

ReCore

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

SMITE

Steep

Superhot

The Evil Within 2

The Gardens Between

The LEGO Movie Videogame

The LEGO Movie 2 Videogame

Tom Clancy's The Division

Tomb Raider: Definitive Edition

Totally Reliable Delivery Service

Two Point Hospital

Unruly Heroes

Untitled Goose Game

Wasteland 3

Watch Dogs

Yakuza 6: The Song of Life