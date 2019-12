Xbox Project Lockhart: in arrivo la versione senza lettore economica di Project Scarlett

Da un po’ di tempo circolano voci riguardanti una presunta versione low cost di Project Scarlett , la nuova console Xbox di fascia alta presentata da Microsoft in occasione dell’E3 di quest’anno. Tuttavia, finora si è trattato solo di indiscrezioni non confermate.

Grazie alle preziose informazioni postate sul blog Kotaku da Jason Shreier, sappiamo con certezza che la tanto chiacchierata versione economica della console Microsoft verrà prodotta e sarà in grado di riprodurre i nuovi giochi per Xbox, seppur con specifiche minori.

Project Lockhart sarà una console senza lettore per i dischi, riprendendo il percorso iniziato da Microsoft con Xbox One S All-Digital Edition, anche se le fonti di Kotaku parlano di un aumento di potenza sostanziale rispetto alla precedente versione compatta. La nuova Lockhart disporrà di un Hard Disk allo stato solido e verrà equipaggiata con una CPU più potente di qualsiasi console attualmente in commercio.

Il report continua affermando che Microsoft abbia chiesto ai suoi sviluppatori una risoluzione di 1440p a 60fps per Project Lockahart, mentre si parla di 4K a 60fps per Project Scarlett; gli stessi sviluppatori avrebbero paragonato la potenza della sorella minore Lockhart alla PS4 Pro di Sony.

Quanto costerà Project Lockhart?

Questa è una domanda da un milione di dollari. Gli sviluppatori sembrano non sapere nulla a riguardo; e anche se così non fosse, non hanno lasciato trapelare alcun dettaglio durante l’intervista con Kotaku.

Per ora, tutto ciò che possiamo dirvi con certezza è che si tratterà di una console con caratteristiche inferiori rispetto a Project Scarlett (l’equivalente di Xbox One X per la prossima generazione di console) e che il suo utilizzo principale sarà quello di collegare Project xCloud (il servizio di gioco in streaming di Microsoft) con il servizio Xbox Game Pass.

Riusciranno Project Scarlett e Project Lockhart a superare in potenza la PS5? Sfortunatamente non sappiamo ancora rispondere a questa domanda e neanche gli sviluppatori che le hanno provate entrambe sembrano avere una risposta.

Queste domande e molte altre troveranno risposta nel corso del prossimo anno, quando entrambe le console verranno annunciate ufficialmente e ne verranno svelate le caratteristiche tecniche.

Ci auguriamo di potervi dire di più prima dell’E3 2020.