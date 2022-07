Xbox, arriva la chat d Discord (finalmente)

La chat vocale di Discord arriva finalmente su Xbox, dopo un annuncio fatto nel 2018. La novità si può testare sin da oggi, ma solo per quei giocatori iscritti al programma beta di Xbox Insider (opens in new tab). E ci sono alcune complicazioni da gestire.

Ma per qualcuno ne varrà la pena, perché l'integrazione con Discord permette finalmente di chattare in tempo reale con giocatori su altre piattaforme, il che è davvero importante in contesti multiplayer come Halo Infinite.

Come dicevamo, non è proprio semplice. Prima di tuto bisogna associare il proprio account Xbox a quello di Discord, così i contatti potranno conoscere il nostro gamertag. L'operazione va fatta di nuovo, per chi lo aveva già fatto in passato, perché in questo modo sarà possibile concedere l'autorizzazione a usare i servizi vocali su Xbox. Questo passaggio si fa dalle impostazioni di Discord.

Poi bisogna passare all'applicazione Xbox su smartphone o tablet. Da Discord, sempre su smartphone, si tocca il pulsante per unirsi alla conversazione, e poi "unisciti su xbox". Questa azione apre l'applicazione Xbox, che a sua volta vi chiederà quale console deve usare per la chat.

Per come funziona il sistema oggi, l'operazione va rifatta ogni volta che si vuole giocare usando la chat di Discord. Non comodissimo, ma almeno è possibile.

Via Engadget