Windows 11 vi aiuterà a concentrarvi e a gestire meglio il tempo

L'app dell'orologio verrà riprogettata per Windows 11, proprio come Paint e lo strumento per la cattura dello schermo. Però, nel caso dell'orologio, l'aggiornamento sembrerebbe particolarmente interessante.

Microsoft vuole assicurarsi di offrire un'esperienza utente omogenea sia sul sistema operativo in se ma anche nelle sue applicazioni, senza tralasciare l'inserimento di nuove funzionalità integrate che potrebbero essere molto utili per gli utenti.

Sebbene l'app dell'orologio venga di solito utilizzata solo per vedere le differenze di fuso orario e stabilire i giorni per gli appuntamenti, sembra che Microsoft voglia rivoluzionarla affinché possa offrire molto di più.

Quali novità per l'orologio?

Oltre che a un post sul blog in cui viene annunciata la nuova build di Windows 11, Microsoft ha condiviso altri dettagli sulla nuova app dell'orologio e del modo in cui potrebbe aiutare gli utenti concentrarsi sulle attività in corso di svolgimento.

La nuova funzione è nota come Focus Session e consente di creare un timer in base al tempo necessario per completare una data attività, notificando l'utente quando è opportuno fare una pausa. È inclusa anche l'integrazione con Spotify, in modo da poter avere una playlist sullo sfondo mentre il tempo scorre.

L'app To do di Microsoft, inoltre, riceve alcune interessanti integrazioni. Ad esempio è possibile definire le attività da completare per la giornata. L'app lavorerà insieme a Focus Sessions, in modo da poter suddividere equamente il tempo per ogni attività.

Inoltre, saranno disponibili le note funzionalità di timer, allarme, cronometro e gli orari di vari luoghi del mondo, ma il tutto rivisto nell'ottica del Fluent Design su cui si basa l'estetica di Windows 11.

L'aggiornamento è in fase di rilascio graduale per gli utenti Insider con Windows 11 Build 22000.160.

Analisi: tempo di andare avanti

A volte sono i piccoli cambiamenti che fanno le differenze più importanti e sembra che Microsoft sia assolutamente cosciente di ciò su Windows 11.

Ogni utente ha la sue app preferite che usa ogni giorno, ma alcune di queste non hanno ricevuto mai un grosso aggiornamento su Windows negli ultimi anni. Tali app, inoltre, raramente si integrano con altre applicazioni del sistema operativo, rendendole ancora meno utili agli occhi delle persone.

Con Windows 11, però, sembra esserci la volontà di migliorare questi aspetti, tanto che anche l'app dell'orologio sta ricevendo importanti funzionalità, così come stanno ricevendo aggiornamenti anche applicazioni più datate come Paint, lo strumento per la cattura dello schermo e la calcolatrice.

(Image credit: Microsoft)

E dato che queste app ormai iconiche vanno incontro a grossi cambiamenti, sarà interessante vedere se altri aspetti di Windows riceveranno lo stesso trattamento. Windows 11 ha visto una revisione estetica del menu contestuale apribile con il tasto destro del mouse, un piccolo aspetto che però non veniva aggiornato dai tempi di Windows XP nel 2001.

E dato che ci sono ancora molte applicazioni che sembrano appartenere a Windows 8 o Vista, questa è l'opportunità ideale per Microsoft: nei prossimi mesi e anni, potrebbe dare una bella rinfrescata a tutte le app, anche quelle utilizzate solo dagli utenti più esperti, come Dispositivi e stampanti.