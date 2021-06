Windows 11 supporterà le app Android (grazie ad Amazon)

Il 24 giugno Microsoft ha annunciato che Windows 11 supporterà le app Android tramite l'Amazon Appstore. Si potranno scaricare dal Microsoft Store, che verrà rinnovato su Windows 11, permettendovi di utilizzare le vostre app preferite installandole direttamente sul PC, aggiungendole alla barra delle applicazioni e al menu Start.

Non è stato detto molto altro su questa nuova funzione di Windows 11, anche se sicuramente arriveranno altre informazioni nei prossimi giorni. Per ora abbiamo visto che i contenuti delle app possono essere visualizzati tramite delle finestre dedicate nella nuova interfaccia utente di Windows 11, come è stato dimostrato con TikTok durante la presentazione del nuovo sistema operativo.



Non è stato dedicato molto spazio a questa novità durante la presentazione, quindi non sappiamo quante app Android saranno supportate al lancio effettivo, ma senz'altro la prospettiva di poter scaricare l'equivalente per desktop delle app più popolari è a dir poco entusiasmante. Ci aspettiamo che per Windows 11 saranno disponibili app social come Snapchat, Instagram e, come già accennato, TikTok.

Questa non è la prima volta che Microsoft prova a portare le app Android su Windows. Alcuni di voi probabilmente ricorderanno il "Project Astoria", ufficialmente chiamato Windows Bridge For Android. Originariamente era stato pensato come uno strumento per trasformare le app Android in app Windows universali. compatibili con tutti i dispositivi Windows. Dopo un solo anno di vita, lo strumento è stato eliminato nel 2016, ma l'ultimo annuncio per Windows 11 ha dimostrato che Microsoft è intenzionata a riportare in vita questa funzione.

Come la maggior parte degli aggiornamenti Windows, Windows 11 sarà inizialmente disponibile per gli utenti del programma Windows Insider. Una versione non ufficiale di Windows 11 ha iniziato a circolare sul web nelle scorse settimane, ma vi sconsigliamo di correre il rischio di scaricarla, soprattutto considerando che tra pochi mesi potrete scaricare Windows 11 gratuitamente tramite i canali ufficiali.