Windows 10 May 2019 Update interferisce con i colori su alcuni monitor

Si dice che Windows 10 May 2019 Update abbia un bug che interferisce con le impostazione del colore e la calibrazione di alcuni monitor.

A detta di alcuni utenti, Microsoft avrebbe cercato di risolvere il problema rilasciando di recente un aggiornamento Windows, che però non si è rivelato essere una soluzione.

Windows 10 May 2019 Update: ecco le funzioni rimosse con l'aggiornamento

Come riportato dai forum Nvidia, Reddit e da Eizo, un costruttore di monitor di fascia alta, il problema consiste in una riproduzione dei colori falsata con generazione di righe verticali sulle gradazioni di colore.

Eizo sconsiglia fortemente di utilizzare PC con installato Microsoft Windows 10 (1903) [May 2019 Update] al momento, specialmente per azioni come diagnostica per immagini o editing grafico che necessitano l'accuratezza del colore.

Il problema appare evidente per certe GPU, nonostante Microsoft dichiari che la recente patch KB4501375 rilasciata per Windows 10 May 2019 Update abbia sistemato i problemi della gestione dei colori.

Comunque, almeno secondo quanto hanno postato alcuni utenti sul forum Nvidia, la patch non ha risolto i problemi. Sembra però che ci sia uno stratagemma alternativo che risolverebbe il problema tramite una funzione attivabile dal Pannello di Controllo.

Per saperne di più

Come consigliato da Windows Latest, bisogna aprire il Pannello di Controllo (cercatelo tramite il box di ricerca accanto al menu Start), cliccare due volte per accedere alla Libreria del Pannello di Controllo, cliccare due volte su Microsoft e poi cliccare due volte su Windows.

Poi bisogna cercare e cliccare su WindowsColorSystem e nella finestra della Calibrazione sulla destra bisogna associarle un Trigger. Quindi bisogna disabilitare le voci 'Al Log in' e 'All'accesso della sessione dell'utente'.

A questo punto è necessario riavviare il PC perchè le modifiche abbiano effetto. Tenendo le dita incrociate, questo dovrebbe risolvere i problemi del vostro monitor e i colori dovrebbero essere visualizzati correttamente.

Ricordate infine che, come sottolinea DisplayCal, anche altri strumenti di calibrazione di terze parti sono affetti da questo bug.

Windows 10 May 2019 ha un bug che potrebbe interferire con alcune connessioni VPN, e anche questo è un problema che concerne la patch KB4501375. Fortunatamente, non si tratta di un problema che l'utente VPN medio dovrebbe incontrare.