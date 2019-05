Windows 10 May 2019 Update forse già questa settimana

Ci aspettavamo che l'aggiornamento May 2019 (maggio 2019) di Windows 10 sarebbe arrivato effettivamente nel corso di maggio, e sembra che potrebbe essere già questa settimana. O almeno lo si potrebbe pensare guardando alle attività recenti per chi usa le versioni in anteprima.

Ieri infatti Microsoft ha pubblicato, una nuova build (18362.116) per i tester dei gruppi slow e release, che include una correzione per un problema di installazione, e per un bug relativo a Edge e Internet Explorer che bloccava l'accesso ad alcuni siti.

La cosa interessante, come notato da Neowin, è che Microsoft ha pubblicato questo aggiornamento di domenica, una cosa per niente ordinaria con le buld provvisoria - in effetti di solito non succede nulla nei weekend.

In orario?

Forse Microsoft vuole risolvere i problemi velocemente nelle versioni in anteprima, perché il piano prevede di pubblicare l'aggiornamento May 2019 già questa settimana? È senz'altro una possibilità che non possiamo escludere, anche perché non abbiamo avuto notizie di problemi che avrebbero rallentato i programmi.

L'ultimo problema rilevante era un bug che potenzialmente poteva dare dei grattacapi a chi usa dispositivi USB esterni (o schede SD) sul proprio PC, ma succedeva ad aprile.

Incrociamo le dita, dunque, affinché tutto vada liscio come l'olio, e magari nei prossimi giorni vedremo il prossimo aggiornamento di Windows 10.

Dobbiamo comunque tenere in considerazione che Microsoft si sta approcciando all'update con estrema cautela, per assicurarsi che non ci siano problemi come quelli che hanno piagato l'October 2018 Update (che all'inizio di maggio ancora non era presente sul 30% dei PCs secondo alcune statistiche).