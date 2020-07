Whatsapp: un aggiornamento mette a tacere i gruppi per sempre

WhatsApp presto vi permetterà di silenziare le notifiche dei gruppi per sempre, e non più solo per un giorno, una settimana o un anno. Finalmente una soluzione permanente per tutte le notifiche che arrivano dai gruppi WhatsApp che non volete lasciare, ma a cui non siete interessati.

L'aggiornamento in questione è stato notato da WABetaInfo, che scandaglia i file di installazione delle beta per trovare indizi riguardo le funzioni di prossimo arrivo. L'opzione al momento non si può provare, ma si trova in fase di sviluppo e speriamo arrivi presto su tutti i dispositivi.

Senz'altro si tratta di un aggiornamento minore, ma molto utile. Silenziare le notifiche per solo 8 ore vi permette di trascorrere la vostra giornata lavorativa senza stress, mentre silenziarle per una settimana vi farà trascorrere le vostre ferie in pace. Se però per molti gruppi scegliete l'opzione di silenziamento per un anno, significa che con ogni probabilità non vi interessa più ricevere notifiche da quel gruppo.

Cambiamenti in arrivo

Questa è davvero una bella notizia, soprattutto per la gestione di gruppi con tantissimi utenti, i cui contenuti condivisi non vi interessano poi molto. Se l'idea di lasciare il gruppo vi mette in imbarazzo, no problem. Finalmente è in arrivo la funzione che fa per voi.

Un altro aggiornamento che arriverà prossimamente dovrebbe permettervi di usare lo stesso account WhatsApp su due o più dispositivi contemporaneamente. Anche questa una bella novità per chi è stanco di fare log-out e log-in continui per usare WhatsApp su più dispositivi, magari per lavoro e per uso personale.