WhatsApp, nuova funzione per le chiamate vocali

Finalmente arriva su WhatsApp una funzione molto attesa per i dispositivi Android: la chiamata in attesa.

Come annunciato da MSPowerUser , la nuova funzione consente di ricevere una notifica quando siete già impegnati in una chiamata e qualcun altro cerca di contattarvi.

Grazie a questa nuova funzione per le chiamate in attesa, sarà possibile anche accettare un’eventuale chiamata da parte di un altro interlocutore.

Le chiamate in attesa saranno utilizzabili a partire dalla versione 2.19.352 dell’app e la funzione sarà attiva in automatico. Per verificare la versione in uso, è sufficiente toccare a lungo l’icona dell’app e scorrere verso il basso. In ogni caso, l’implementazione dell’aggiornamento a livello globale potrebbe richiedere qualche giorno.

Le altre novità

Un’altra funzione molto attesa dagli utenti inclusa nell’aggiornamento è la possibilità di impedire agli sconosciuti di aggiungervi ai gruppi. Di questa opzione si era già parlato in aprile , ma è stata resa disponibile per gli utenti Android solo con l’ultimo aggiornamento.

Selezionando Impostazioni > Account > Privacy > Gruppi, dovrebbero essere visibili tre opzioni per stabilire chi può aggiungervi ai gruppi. Selezionando “Nessuno”, non sarete aggiunti ai gruppi a meno che non accettiate un invito tramite messaggio privato. “I miei contatti” consente solo alle persone nell’elenco dei contatti di aggiungervi ai gruppi, mentre “Tutti” si spiega da solo: chiunque potrà aggiungervi, sconosciuti inclusi.

La funzione è pensata per rendere difficile la vita agli spammer che aggiungono persone ai gruppi per bombardarle con pubblicità indesiderate o informazioni fuorvianti.