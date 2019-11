Whatsapp, novità per i messaggi con autodistruzione

Sono in arrivo messaggi a cancellazione automatica per WhatsApp e una beta appena pubblicata mostra alcune importanti modifiche al loro funzionamento; WABetaInfo ha scoperto che nella versione 2.19.348 della beta di WhatsApp per Android, tale funzione ha un nuovo nome.

Precedentemente noto come Disappearing Messages, ora si chiama Elimina messaggi. L'ultima beta cambia anche i tempi disponibili per eliminare automaticamente i messaggi.

Nelle versioni beta precedenti, infatti, era possibile eliminare automaticamente i messaggi dopo cinque secondi o un'ora. Con la nuova feature, Elimina messaggi, potrete cancellarli dopo un'ora, un giorno, una settimana, un mese o un anno. WABetaInfo ha condiviso le notizie delle modifiche, osservando che Elimina messaggi offre anche il supporto per la dark mode.

📝WhatsApp beta for Android 2.19.348: what’s new?This update brings hidden tracks of the future feature "Disappearing Messages" as "Delete Messages", already compatibile with the Dark Theme.https://t.co/5EoMQkLQPPNOTE: The Delete Messages feature will be available in futureNovember 25, 2019

Non sappiamo quando questa funzionalità sarà disponibile su WhatsApp, ma vi terremo aggiornati su ogni novità. Come molte app di Android, esiste una beta di WhatsApp nel Google Play Store. Sfortunatamente, al momento, non sono disponibili posti per altri beta tester, ma potrebbero diventarlo a breve, per cui date un’occhiata di tanto in tanto.