Webcam 1080p live streaming a poco più di 30 euro

Avete messo in piedi una nuova postazione per lo smart working e vi siete accorti che la qualità della vostra webcam non è all'altezza di quelle dei vostri interlocutori? Non c'è bisogno di allarmarsi: non serve spendere centinaia di euro per una webcam ad alta risoluzione. Logitubo HD è una webcam economica che offre specifiche di rilievo in relazione ad un prezzo particolarmente conveniente.

Il prezzo della Logitubo HD è fantastico, ma c'è anche un coupon sconto del 25% che aumenta ulteriormente la qualità dell'offerta, portandone il prezzo a poco più di €32!

Logitubo HD Webcam 1080P a €44,79 La webcam Logitubo HD ha un'ottica grandangolare a 100° di copertura composta da 7 lenti, e il suo obiettivo sfrutta la messa a fuoco manuale. Possiede un sensore Full-HD di qualità, e un doppio microfono a cancellazione di rumore, per migliorare l'audio. Logitubo HD usa il protocollo di compressione video H.264 e permette lo streaming video live in tutte le applicazioni disponibili sul web, tra cui Skype, Youtube, Facebook e moltissime altre. Elabora il segnale video per ottenere video sempre ben illuminati di grande qualità ed è compatibile con le ultime versioni di Windows e MacOS.Vedi offerta

