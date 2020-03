VyprVPN: sconto fino all'81% per questa fantastica VPN

Il fatto che sempre più dipendenti lavorino da casa a causa dell’epidemia di coronavirus ha dato una spinta all'utilizzo delle VPN a livello mondiale. Per alcuni, il prezzo di una VPN può sembrare alto, ma con questa offerta dedicata a VyprVPN non ci sono più scuse.

VyprVPN è un popolare servizio VPN con sede in Svizzera, un Paese noto per la sua attenzione alla privacy, e nasce nelle stesse fucine che hanno forgiato società come US ISP Texas.net, Data Foundry e Giganews.

Il prezzo standard di VyprVPN non è tra i più economici e la velocità non è eccellente, ma a questo prezzo diventa un’offerta da tenere in considerazione qualora vogliate mettere al sicuro la vostra privacy online.

La sottoscrizione di un abbonamento da due anni viene proposto a soli 2,50€ al mese, mentre il piano annuale a 3,75€ al mese. Si tratta di prezzi molto inferiori rispetto a quelli normalmente richiesti da VyprVPN. Inoltre, VyprVPN è una delle poche che presenta la formula soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, visto che la maggior parte delle VPN offre solo una settimana di prova gratuita.

Ricordiamo che una VPN, oltre a mantenere la vostra sicurezza online, riesce a sbloccare i contenuti di altri Paesi che presentano censure. Potete accedere a servizi di streaming esteri oppure guardare programmi italiani qualora foste lontani da casa.

Oltre a utilizzare una VPN per mantenere la propria sicurezza online, coloro che lavorano da remoto dovrebbero disporre di un software antivirus sui loro sistemi e aggiornarli regolarmente per non rischiare di essere vittime del recente aumento degli attacchi informatici.