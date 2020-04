VyprVPN, ancora per poche ore sconti fino all'80% sull'abbonamento di due anni

Le VPN sono in questo periodo sempre più diffuse a livello mondiale dato che centinaia di milioni di persone si trovano a lavorare o a studiare in remoto. Per alcuni il prezzo di una VPN può sembrare elevato rispetto alla reale utilità ma l'offerta di VyprVPN risulta essere particolarmente vantaggiosa.

VyprVPN è un popolare provider che ha la propria sede in Svizzera e nasce nelle stesse fucine che hanno forgiato società come US ISP Texas.net, Data Foundry e Giganews.

Il prezzo standard di VyprVPN non è tra i più economici e la velocità non è eccellente, ma al prezzo proposto ancora per le prossime ore diventa un’offerta da tenere in considerazione qualora vogliate mettere al sicuro la vostra privacy online.

VyprVPN | €2,50 al mese con l'abbonamento biennale Approfittate di questa incredibile offerta e avrete una buona VPN con cui proteggervi durante le vostre attività online a un costo mensile davvero irrisorio.Vedi offerta

La sottoscrizione di un abbonamento da due anni viene proposto a soli €2,50 al mese, mentre il piano annuale a €3,75 al mese. Si tratta di prezzi molto inferiori rispetto a quelli normalmente richiesti da VyprVPN che è anche uno dei pochi provider che presenta la formula soddisfatti o rimborsati di trenta giorni, visto che la maggior parte si limita ad offrire solo una settimana di prova gratuita.

L'offerta proposta da VyperVPN è particolarmente conveniente nell'abbonamento di due anni dato che grazie allo sconto si passa dal prezzo di €310,80 a quello di €60.

Ricordiamo che una VPN, oltre a mantenere la vostra sicurezza online, riesce a sbloccare i contenuti di altri paesi che presentano censure. Potete accedere a servizi di streaming esteri oppure guardare programmi italiani qualora foste lontani da casa.