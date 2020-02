VPN, resta al sicuro online: ancora per poche ore uno sconto dell'83%

Sembra che le VPN siano sempre più popolari. Gli utenti, infatti, cercano un modo per aggirare le restrizioni geografiche per guardare eventi come il Superbowl o semplicemente per rimanere anonimi online.

Surfshark ha risposto ai nostri desideri. Non solo è uno dei migliori servizi al mondo (lo classifichiamo tra i primi cinque), ma ancora per poche ore il suo piano biennale prevede anche una straordinaria offerta per i nuovi clienti.

Con questa VPN pagherete 1,79 euro al mese per due anni! Tuttavia, se due anni sembrano troppi, il fornitore offre anche uno sconto del 50% sul suo piano annuale, il che significa che pagherete 4,99 euro al mese per un anno intero. È importante notare che in entrambi i casi dovrete pagare l'intero importo in anticipo.

Senza ombra di dubbio questa è una delle migliori offerte VPN disponibili, non solo per l’incredibile sconto, ma anche per un servizio affidabile ed eccellente.

Se siete già convinti dell’offerta, andate direttamente sul sito web di Surfshark , altrimenti continuate a scorrere la pagina per analizzare l'offerta in dettaglio. Raccomandiamo inoltre di registrarvi prima che l'offerta scada, avete tempo fino alla mezzanotte.

Surfshark: maggiori informazioni su questa incredibile offerta

Surfshark VPN | 24 mesi | 42,96 euro | Sconto dell'84%

C'è un motivo per cui classifichiamo Surfshark come il nostro terzo miglior provider VPN al mondo. Non solo ha una garanzia di rimborso di 30 giorni ma offre anche un numero illimitato di dispositivi per ogni account e un ottimo rapporto qualità-prezzo. 42,96 euro complessivi per un abbonamento di due anni è una cifra piuttosto bassa per un servizio di questo genere.Vedi offerta

Surfshark è una buona VPN?

Ovviamente si! Ci sono molte ragioni per cui adoriamo Surfshark che classifichiamo come la nostra terza miglior VPN. È una posizione di tutto rispetto se consideriamo tutti i test approfonditi e le analisi che facciamo su questo tipo di software.

Se la vostra preoccupazione è lo streaming, Surfshark sblocca facilmente Netflix e ha oltre 800 server in oltre 50 paesi, il che significa che c'è un mondo di contenuti completamente nuovo per voi.

Se invece la privacy è per voi la ragione principale per cui cercate una VPN, il provider ha molte caratteristiche tecniche come la crittografia AES-256, il supporto OpenVPN e IKEv2. Inoltre il traffico dati dei clienti non viene registrato e c'è un kill-switch per proteggervi in caso di interruzione della connessione.