Video vecchio di 124 rimasterizzato in 4K/60 FPS. Magie del deep learning

Il deep learning, una tecnica per l’apprendimento automatico e per l’intelligenza artificiale, può essere usato in svariati modi; tra le sue applicazioni ad esempio, c’è il miglioramento di vari tipi di servizi orientati al customer service oltre al perfezionamento degli assistenti digitali, ma c’è anche chi utilizza questa tecnica per manipolare dei file video con scopi tutt’altro che nobili.

Tra le molte potenzialità del deep learning c’è anche quella di riportare in vita il passato. Nel 1896, Louis Lumière girò un cortometraggio intitolato L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat, una scena nella quale veniva ripreso un treno che stava per arrivare alla stazione. La scena della durata di 45 secondi divenne famosa, diventando una vera e propria leggenda metropolitana, per un motivo alquanto bizzarro.

Proiettato all’interno di un teatro, il corto sarebbe riuscito a far credere al pubblico che il treno stesse veramente arrivando e che avrebbe trapassato lo schermo, provocando la fuga di massa delle persone presenti durante la proiezione. Non sappiamo se le testimonianze furono vere oppure no, ma considerando che correva l’anno 1896 è probabile che coloro che non avevano mai visto un filmato in movimento si siano realmente spaventati.

Il filmato, ovviamente, non ha lo stesso effetto sul pubblico moderno, in quanto la tecnologia ha fatto passi da gigante e siamo abituati a vedere ben altre cose più complesse. Denis Shiryaev si è chiesto come sarebbe potuta apparire questa scena usando la tecnologia moderna, non convertendo il filmato a una risoluzione molto più alta (4K), ma anche aumentando la frequenza dei fotogrammi al secondo portandola a 60.

La versione aggiornata, seppur ancora in bianco e nero, sembra essere stata registrata con uno smartphone moderno o con una action cam. Il risultato ovviamente non è perfetto, ma riesce a dare un’idea di quello che può fare il deep learning.