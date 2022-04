Traditi da Google Photo? Ecco un'alternativa quasi gratis

A meno di un anno dal lancio, iDrive Photos (opens in new tab), prodotto da uno dei migliori provider di cloud storage , iDrive , ha aggiunto una nuova funzione che rende il servizio ancora più appetibile per chi cerca un'alternativa a Google Foto .

Per meno di 1 euro per il primo anno e meno di €9 per i successivi, potete ottenere cloud storage illimitato per tutte le vostre foto e video sullo smarphone, insieme a 1 TB di cloud storage per PC o Mac. Quindi, mentre Google ha deciso di eliminare i piani di backup illimitati gratuiti per le foto, iDrive ha deciso di intraprendere il sentiero opposto.

iDrive sostiene anche che iDrive Phots offra il "backup su mobile più veloce al mondo" e mette in evidenza la compatibilità con iOS e Android. Non esiste un client Windows o Mac, tuttavia è sempre possibile accedere alle immagini da qualsiasi browser: tutti i file vengono caricati alla risoluzione originale e non ci sono limiti di dimensioni.

Interfaccia intuitiva

Il punto di forza principale di iDrive Photos è il prezzo assolutamente vantaggioso (per fare un esempio, 2 TB con Google Foto costano €99,99 all'anno), ma anche la facilità d'uso e la semplicità del servizio sono aspetti da non sottovalutare. Gli utenti possono condividere foto e video dall'app, con la possibilità di accedere ai file tramite una timeline. Fra le altre funzioni, segnaliamo quella per l'upload automatico, in modo da garantire sempre il backup dei vostri contenuti multimediali. A completare l'offerta, il servizio include 1 TB di storage in cloud.

L'unico limite è dato dal fatto che dovrete sempre usare un dispositivo mobile per fare l'upload dei vostri file, ma tolto questo, il servizio è decisamente fra i migliori che abbiamo testato.

I clienti di Amazon Prime possono usufruire di uno storage illimitato per le proprie foto alla massima risoluzione e 5 GB di storage per i video. Chi non è abbonato, può sottoscrivere un piano a pagamento, che parte da 100 GB a €19,90 fino ad arrivare a 30 TB al costo di quasi €3.000 all'anno. Flickr Pro offre storage illimitato e il piano di base ha un costo di circa 110 euro per 24 mesi.