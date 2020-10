The Last of Us 2, come evitare gli spoiler

Non preoccupatevi, questo articolo non contiene spoiler su The Last of Us 2.

La premessa è dovuta dato che di recente sono trapelati numerosi spoiler su The Last of Us 2, rivelando i dettagli della storia del tanto atteso sequel di Naughty Dog.

Si vocifera che gli spoiler siano trapelati da un ex dipendente di Naughty Dog, che avrebbe pubblicato un video su YouTube dopo una presunta controversia di pagamento con lo sviluppatore non andata a buon fine, anche se al momento non ci sono certezze a riguardo.

Gli spoiler rivelano l'intera trama del gioco, compreso i un elenco di livelli e di alcuni filmati. Non condivideremo nessun dettaglio in questo articolo, ma daremo consigli su come evitare gli spoiler su The Last of Us 2 e il motivo per cui non dovreste leggerli.

Perché non dovreste condividere gli spoiler

(Image credit: Naughty Dog)

Abbiamo tutti il desiderio di conoscere The Last of Us 2, ma consigliamo di non condividere gli spoiler trapelati per diversi motivi:

Innanzi tutto potreste voler conoscere i dettagli della storia del gioco, ma altri potrebbero non apprezzarlo, dal momento che non è giusto rovinare l'esperienza di gioco prima del previsto. Molti giocatori vogliono entrare in The Last of Us 2 con gli occhi chiusi, vivendo la storia e i personaggi come previsto da Naughty Dog senza perdere il gusto dei colpi di scena. Dopotutto, stiamo aspettando questo sequel da anni. Quindi, se avete intenzione di leggere gli spoiler, fatelo pure, ma non condivideteli con altre persone.

Gli spoiler con questo livello di dettaglio sono un vero colpo basso per le squadre che hanno lavorato al gioco. I dipendenti di Naughty Dog hanno lavorato senza sosta su The Last of Us 2 (ci sono state persino segnalazioni di cedimento dovute alle tante ore di lavoro) per offrire ai fan questa esperienza di gioco, in modo che i giocatori possano godersi al meglio l’esperienza.

Se questi spoiler provenissero dall’interno di Naughty Dog, andando contro l’accordo di riservatezza, la condivisione di informazioni sui social media potrebbe persino mettere a rischio legale chi li condivide, dal momento che si andrebbe a violare il contratto tra le due parti. Le persone che leggono gli spoiler non corrono alcun rischio, ma dovrebbero fare attenzione a non condividerli. Gli spoiler di un gioco importante come The Last Of Us 2, spesso, si diffondono rapidamente sui social media, quindi le persone devono evitare di condividere post o articoli perché questo potrebbe essere classificato come violazione di copyright.

Come evitare gli spoiler su The Last of Us 2 sui social media

(Image credit: Naughty Dog)

Se volete evitare gli spoiler su The Last of Us 2 sui social media, ecco alcuni passaggi che potete intraprendere per cercare di ridurre il rischio di inciampare in uno di questi (la guida è valida anche per altri titoli).

Twitter

Il modo migliore per evitare spoiler su Twitter è nascondere le parole. Vale la pena sottolineare che non si tratta di una soluzione infallibile, ma dovrebbero ridurre il rischio di inciampare in qualsiasi spoiler su The Last of Us 2.

Ecco i passaggi da eseguire per nascondere le parole di The Last of Us 2 ed evitare gli spoiler:

Aprite Twitter

Se usate la versione desktop, selezionate i tre punti in basso a sinistra dello schermo e fate clic su "Impostazioni e privacy"

Se usate la versione mobile, fate clic sulla vostra immagine del profilo nell'angolo in alto a sinistra e selezionate "Impostazioni e privacy" dal menu che apparirà

Selezionate "Notifiche", quindi "Disattivato", seguito da "Parole silenziate"

Se usate la versione desktop, dovrebbe essere visibile un simbolo “+” nella parte in alto a destra dello schermo. Fate clic su di esso per aggiungere le parole da nascondere

Se usate la versione mobile, nella parte in basso a destra dello schermo dovrebbe esserci un pulsante "Aggiungi". Fate clic su di esso per aggiungere le parole da nascondere

A questo punto dovreste essere in una schermata che consente di inserire le parole o frasi da disattivare

Utilizzate parole come "The Last of Us 2", "The Last of Us: Part 2", "Naughty Dog", The Last of Us spoiler" e qualsiasi altra cosa relativa al gioco che vi viene in mente

Nella sezione "Disattiva da", consigliamo di escludere queste parole "Da chiunque" e da "Notifiche" per essere ancora più sicuri .

Nella sezione "Per quanto tempo?", consigliamo di impostare 7 giorni, poiché gli spoiler dovrebbero essere diventare meno dilaganti, ma ricordate che in questo modo non state bloccando per sempre le notizie di The Last of Us 2

Facebook

Potete bloccare determinate parole o frasi anche su Facebook, ma sembra che ciò funzioni solo nei commenti e non nei post.

Ecco come bloccare le parole su Facebook:

Andate su "Impostazioni e privacy" dal dispositivo che state utilizzando

Selezionate "Impostazioni", quindi "Diario e aggiunta di tag"

Dalla sezione “Diario”, selezionare "Nascondi i commenti che contengono determinate parole dal diario"

È quindi possibile aggiungere le parole o frasi che si desiderano escludere dai commenti. Basta premere “aggiungi” dopo ogni parola

Anche in questo caso, consigliamo di usare parole come "The Last of Us 2", "The Last of Us: Part 2", "Naughty Dog", The Last of Us spoiler” e simili

Al termine, assicuratevi di selezionare "Salva modifiche"

Oltre a questo metodo, consigliamo di rimuovere per un periodo di tempo limitato qualsiasi pagina che vi piace o seguite (o amici) che pensate possano pubblicare spoiler.

Potete farlo facendo clic sui punti accanto al post di qualcuno, quindi selezionate "Posticipa per per 30 giorni".

Se volete essere sicuri, evitate i social media per i prossimi due giorni. Inoltre, consigliamo di evitare anche siti come Reddit e Resetera.