Teufel svela i nuovi auricolari Real Blue TWS 2

Teufel ha da poco presentato i nuovi auricolari wireless Real Blue TWS 2, caratterizzati da un design minimale che combina un comfort elevato, una lunga durata della batteria e un suono potente. Sono dotate di tutte le ultime tecnologie audio, come la soppressione del rumore ANC (Active Noise Cancelling) e offrono una lunga autonomia.

La soppressione attiva del rumore, attivabile grazie alla semplice pressione di un pulsante, assicura silenzio e una miglior qualità del suono: due microfoni per auricolare catturano con precisione il rumore ambientale, il processore integrato si occupa quindi di annullarne il suono generando un segnale audio identico. La funzionalità è molto utile a isolare i suoni esterni e ad assicurare una buona fruizione dell'audio, in alternativa le cuffie possono essere utilizzate anche solo per godersi il silenzio e la concentrazione.

Le Real Blue TWS 2 dispongono anche della modalità trasparenza, che funzionando in maniera opposta alla soppressione del rumore, permette invece di sentire tutti i suoni esterni provenienti dall'ambiente, senza che sia necessario togliere le cuffie dalle orecchie.

I nuovi auricolari di Teufel dispongono di comandi sensibili al tocco per il controllo della riproduzione, del volume, per rispondere alle chiamate e per attivare o disattivare entrambe le modalità descritte sopra. Al fine di adattarsi al meglio alla dimensione del padiglione auricolare, vengono fornite con cinque paia di inserti in silicone super morbido in misure che vanno dalla XS alla XL.

L'autonomia degli auricolari Real Blue TWS 2 è di 6 ore con cancellazione del rumore attiva. Disattivando la modalità, è possibile ottenere fino a 8 ore, mentre facendo uso della custodia si può arrivare a oltre 18 ore con ANC e 24 ore senza. La ricarica avviene in soli 20 minuti, mentre un ciclo di ricarica completo richiede invece 120 minuti tramite USB-C. La percentuale di carica residua della custodia viene visualizzata tramite i tre LED posti sulla parte frontale.

Le Real Blue TWS 2 di Teufel sono disponibili nelle varianti Pure White e Night Black nel webshop Teufel al prezzo di 149,99€. Inclusi nella confezione, cinque paia di auricolari e un cavo da USB-A a USB-C per la ricarica. Come per tutti gli auricolari Teufel, la custodia di ricarica e gli auricolari sinistro e destro saranno presto in vendita anche separatamente.