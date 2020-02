Tesla Cybertruck: Hot Wheels ne realizza due versioni telecomandate.

Mattel, una delle più grandi case produttrici di giocattoli del mondo, ha annunciato che realizzerà due versioni telecomandate del Tesla Cybertruck con il marchio Hot Wheels.

Come riporta il sito The Verge , è possibile già preordinare il prodotto sul sito ufficiale , scegliendo quale versione si desidera ricevere. Come detto precedentemente, il Cybertruck telecomandato sarà disponibile in due versioni: il più piccolo in scala 1:64 e il più grande in scala 1:10, al costo rispettivamente di 20 e 400 dollari, che al cambio attuale corrispondono a circa 18 e 370 euro.

La spedizione di entrambi i modelli è prevista a dicembre 2020, ma bisogna sottolineare che si tratta di edizioni limitate.

Secondo la descrizione del sito ufficiale, il modello più grande può essere usato per fare fuoristrada. Il corpo della macchina può essere tolto per accedere alla batteria e al sistema di trasmissione, quindi un eventuale guasto potrebbe essere di facile riparazione.

Se vi piace il Tesla Cybertruck ma non avete i soldi necessari per comprarne uno (quello vero), forse la versione realizzata da Mattel potrebbe in qualche modo rendervi ugualmente felici.

Fonte: The Verge