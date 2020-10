Tenet: ecco l'ultimo trailer del nuovo film di Christopher Nolan

Mentre il mondo è ancora in lockdown, Warner Bros ha pubblicato un nuovo trailer per l’attesissimo thriller del regista Christopher Nolan. Tenet verrà interpretato da John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Michael Caine e Kenneth Branagh.

Come previsto, Nolan sta mantenendo la trama di Tenet avvolta nel mistero. Tuttavia, un libro sulla realizzazione del film intitolato The Secrets of Tenet: Inside Christopher Nolan’s Quantum Cold War (al momento disponibile sono in lingua inglese su Amazon ) offre una sinossi intrigante:

Ambientato “nell’aldilà” di un mondo di spionaggio internazionale, Tenet segue le operazioni di Washington mentre corre contro il tempo per prevenire la Terza Guerra Mondiale.

Quello che questa descrizione non menziona è che il film tratta dell’inversione temporale. In altre parole, certi eventi si muovono all’indietro fino a prima che si verifichino, come se stessero raggiungendo il presente. Di seguito, potete vedere il nuovo trailer di Tenet.

Quando uscirà?

Sebbene nel trailer non sia presente una data d’uscita, la sezione dei dettagli di YouTube indica ancora il 17 Luglio 2020.

Data la situazione globale attuale in cui il distanziamento sociale ha reso impossibile la tradizionale esperienza cinematografica, non c’è modo di sapere se Tenet potrà uscire in quella data.

Eppure una cosa è certa: Christopher Nolan non rilascerà assolutamente il suo film sulle piattaforme di streaming finchè non avrà fatto prima la sua apparizione nei cinema. Il film sarà pubblicato in diversi formati (35mm, 70mm e IMAX).

Oppure... colpo di scena: forse abbiamo già visto Tenet e stiamo tutti solamente aspettando di arrivare alla sua uscita?