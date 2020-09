Stati Uniti, sequestrato un carico di OnePlus Buds scambiati per AirPods contraffatti

Non si può negare che molti auricolari presenti sul mercato abbiano un design palesemente ispirato agli Apple AirPods, uno dei prodotti che negli ultimi anni ha contribuito maggiormente al successo dell’azienda di Cupertino.

Ciononostante, quanto accaduto negli Stati Uniti nell’ambito di una recente operazione federale risulta a dir poco esilarante. Secondo quanto riportato da Androidicentral , la U.S Custom and Border Protection, organo che espleta servizio di polizia di controllo doganale e di transito presso i varchi di confine nazionali Americani, ha sequestrato un carico di OnePlus Buds proveniente da Hong Kong scambiandoli per AirPods contraffatti.

THAT'S NOT AN 🍎 —CBP officers at JFK Airport recently seized 2,000 counterfeit Apple AirPods from Hong Kong, valued at $398K had they been genuine.Details via @CBPNewYorkCity: https://t.co/XMgjkfT56i pic.twitter.com/Ofn9REJ9ZBSeptember 14, 2020