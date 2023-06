Starfield: New Atlantis è "la città più grande" che Bethesda abbia mai costruito

Bethesda ha rilasciato ulteriori informazioni su Starfield, il suo prossimo titolo RPG ambientato nello spazio. Le aspettative sono altissime e, a quanto pare, Bethesda sta facendo del suo meglio per soddisfarle.

Durante lo Starfield Direct di ieri sera lo sviluppatore ha annunciato i bonus per il pre-ordine e fornito informazioni sui dispositivi a tema, tra cui spiccano un controller Xbox e uno smartwatch.

Ma il punto centrale è un altro: New Atlantis, ovvero il luogo dove inizierà la nostra avventura su Starfield, è "la più grande città" mai realizzata da Bethesda. Lo ha detto il direttore di produzione Angela Browder, specificando che non si tratta solo di una questione di grandezza:

"Non solo per le dimensioni, ma anche per la quantità di personalizzazioni, personaggi e missioni".

(Image credit: Bethesda)

Il fatto che New Atlantis sia la città più grande di Bethesda non è cosa da poco. L'editore è noto al grande pubblico per i suoi mondi e paesaggi immersivi, tra cui spiccano alcune delle città più grandi del panorama videoludico attuale.

Basti pensare alla Città Imperiale in The Elder Scrolls 4: Oblivion e Vivec in The Elder Scrolls 3: Morrowind. Entrambe sono di dimensioni enormi, motivo per cui siamo convinti che la "Nuova Atlantide" di Starfield sarà qualcosa di epico.

L'uscita del gioco è prevista per il 6 settembre 2023, mentre al momento non si sa ancora molto sulla data di lancio di un altro attesissimo titolo Bethesda, ovvero The Elder Scrolls VI.