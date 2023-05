Squid Game, il reality show arriva su Netflix a novembre

Netflix ha finalmente annunciato che il reality basato sulla serie TV di successo mondiale Squid Game uscirà a novembre 2023.

Squid Game è stato un grande successo per il servizio streaming, classificandosi immediatamente tra le migliori serie TV Netflix e infiammando il pubblico di tutto il mondo con la sua rappresentazione di un perverso reality show in cui 456 concorrenti giocano a una serie di giochi per bambini nella speranza di vincere un premio in denaro che cambierebbe la loro vita. L'unico problema è che chi perde viene brutalmente ucciso.

Ovviamente (o inspiegabilmente), qualcuno ha pensato che sarebbe stato interessante riproporre lo stesso format nella vita reale, e Netflix ha dato il via libera alla produzione dello spin-off del gioco, Squid Game: The Challenge, che segue 456 concorrenti reali mentre cercano di competere per un premio di 4,56 milioni di dollari, a quanto pare la più grande somma di denaro mai assegnata per un reality show.

La versione del reality show non avrà ovviamente conseguenze mortali, anche se un ente di controllo per la salute e la sicurezza ha dovuto condurre una valutazione dei rischi dopo che alcuni concorrenti si sono feriti sul set durante le riprese.