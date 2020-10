Sony WF-1000XM3: potrebbero superare la qualità audio delle AirPods Pro

Sony WF-1000XM3 sono i migliori auricolari true wireless che è possibile acquistare in questo momento e, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbero essere in procinto di migliorare ancora, grazie al supporto Hi-Res Audio.

Gli auricolari sono apparsi brevemente sul sito web aptX di Qualcomm, descritti descritti come "aptX HD abilitato". Il post è stato rapidamente rimosso, ma non prima di essere notato da The Walkman Blog.

Anche se non sappiamo se questo sia stato un errore o un post prematuro di Qualcomm, potrebbe significare che gli auricolari Sony WF-1000XM3 potrebbero ricevere il supporto aptX HD tramite un aggiornamento del firmware.

aptX HD è un codec Bluetooth in grado di trasmettere in modalità wireless file audio ad alta risoluzione a 24 bit / 48kHz, una caratteristica che, fino ad ora, gli auricolari Sony WF-1000XM3 non sono stati in grado di gestire.

Qual è il vantaggio di aptX HD?

A differenza dei file MP3 con perdita di dati, i codec audio ad alta risoluzione sono in grado di riprodurre l'intera gamma di suoni dalle registrazioni che sono state masterizzate da fonti musicali con qualità superiore a quella del CD. In altre parole, il suono riesce a essere molto vicino alla qualità che musicisti e ingegneri del suono utilizzavano in studio al momento della registrazione.

Il maggior numero di bit del file audio ad alta risoluzione migliora la gamma dinamica, offrendo un suono più ampio e dettagliato.

Ecco perchè gli audiofili raccomandano di utilizzare i servizi di streaming ad alta risoluzione come Tidal, Amazon Music HD e Qobuz. Se gli auricolari Sony WF-1000XM3 dovessero veramente venire aggiornati con l’introduzione del supporto Hi-Res Audio, le loro strabilianti prestazioni potrebbero migliorare ulteriormente

Il supporto aptX HD è una caratteristica che pochi auricolari true wireless possono vantare, come i Cambridge Audio Melomania 1 o i Master & Dynamic MW0 7. Gli AirPods di Apple e i più recenti AirPods Pro non sono dotati del supporto audio ad alta risoluzione.

A screenshot of the post before it was taken down. (Image credit: Qualcomm via The Walkman Blog)

Se gli auricolari Sony WF-1000XM3 dovessero ricevere il supporto aptX HD, questo però solleverebbe dubbi in merito al codec proprietario dell’azienda.

What Hifi sottolinea che Sony possiede già un proprio codec a 24 bit, chiamato LDAC, che potrebbe utilizzare gratuitamente, a differenza di aptX, per il quale Qualcomm addebita un canone di licenza.

Detto questo, gli auricolari WF-1000XM3 non hanno mai supportato LDAC, mentre le WH-1000XM3 (la versione Over-Ear) supportano sia aptX HD che LDAC e vengono fornite con un chip di elaborazione simile. Questo significa che gli auricolari true wireless potrebbero essere in grado di gestire entrambi i codec.

Diverse indiscrezioni suggeriscono che potrebbe arrivare un nuovo concorrente sul mercato, le AirPods Pro Lite, ma il supporto audio ad alta risoluzione sarebbe una mossa intelligente da parte di Sony, che permetterebbe di garantire agli WF-1000XM3 il gradino più alto del podio per il resto del 2020.