Sony sta già pensando alla PS10

Aspettiamo con impazienza la console PS5 di nuova generazione, ma sembra che Sony stia già guardando oltre, con piani - o almeno i nomi - per le console fino alla PS10.

Gematsu ha scoperto che Sony ha depositato i marchi per PS6, PS7, PS8, PS9 e PS10 in Giappone. Quindi, state tranquilli, la PS5 non sarà certamente l'ultima console PlayStation.

Eurogamer ha calcolato che se Sony rilasciasse una nuova console - in media - ogni cinque anni, allora avremmo la PS10 nel 2045. Non possiamo nemmeno immaginare come sarebbe quella console…

Sony corre troppo?

(Image credit: Sony)

Sony ha l'abitudine di brevettare subito i marchi di console future. Come sottolinea Gematsu, la PS5 fu registrata nel 2006 e non uscirà fino alla fine del 2020.

È rassicurante sapere che Sony produrrà hardware per almeno altre cinque generazioni di console. Non sappiamo se PSVR ne seguirà l'esempio.

Ma siamo decisamente entusiasti di vedere cosa riserva il futuro per le console Sony.